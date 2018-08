Bryan Porras persigue el repóker

El marbellí Bryan Porras recogió ayer sus bártulos en su casa de la Costa del Sol y a primera hora de la tarde puso rumbo a Algeciras, donde se entrenó por primera vez a las órdenes de Javi Viso, junto a quienes serán sus compañeros en el conjunto albirrojo durante la campaña que está a punto de empezar. El futbolista, nacido el 23 de septiembre de 1998 y que por lo tanto goza de la condición de sub-23, ya emprendió dos veces aventuras fuera de casa. Apenas contaba trece años cuando se formó parte de la cantera del Villarreal y ya en su última campaña como juvenil se enroló en el Elche, pero afronta la del Nuevo Mirador como la oportunidad que le abre las puertas de un futuro apetecible. Su objetivo, ascender con el equipo albirrojo a Segunda división B. Su sueño: ser el autor del tanto que selle el salto a la categoría de plata de los de La Menacha.

Bryan Porras jugó la pasada andadura en la UD San Pedro del grupo IX de Tercera, con la que anotó dos goles en 32 partidos (23 de ellos como titular). El pasado sábado estrechó la mano del presidente algecirista, Ricardo Alfonso Álvarez, poco antes de que comenzase el duelo que enfrentó al que ya es su equipo con la Balona en el Trofeo Virgen de la Palma. Después, con su contrato ya firmado, presenció el encuentro y excepto el resultado, que fue favorable a los albinegros, todo lo que vio le gustó y mucho.

Cuando me llamó el Algeciras ni me lo pensé; es un club que lo tiene todo"

"Me encantó como juega el equipo, la filosofía, que los futbolistas no tienen miedo a perder un balón, la intensidad que le ponen al partido, se palpa que el equipo está muy trabajado y que tiene ganas", detalla.

El delantero se estaba entrenando con el Club Deportivo Alhaurino, del grupo IX de Tercera, lo que le permite incorporarse en un óptimo estado de forma. El punta había comunicado al club que le había abierto las puertas que se ejercitaba en espera de que le llegase una oferta que le atrajese y cuando se produjo la llamada de los algecireños, no lo dudó.

"Ni me lo pensé, porque era imposible decir que no a un club que tiene esa historia, que aspira a lo máximo todos los años, que está rodeado por una gran afición... es que es todo", explica.

Bryan Porras, que puede trabajar en varias posiciones, asegura que se siente más cómodo como segundo punta. "Ya vi que Pipo y Antoñito son dos fenómenos, dos jugadores que conmigo se van a compenetrar perfectamente, porque juegan como a mí me gusta, asociándose", agrega el atacante, que coincidió con Aarón en el equipo de la División de Honor juvenil del Málaga.

"Soy consciente de que en Algeciras se me va a exigir mucho, porque ya me lo han repetido un montón de veces, pero me apetece afrontar ese reto", dice el delantero. "Cuanto más te exijas, más te esfuerzas y mejor futuro vas a tener".

"De hecho yo me he incorporado al Algeciras con la ilusión de conseguirlo todo, ser campeones, jugar el play-off, ascender a Segunda B que es donde se merece estar... y si ya pudiese meter el gol del ascenso sería...", finaliza.