Bodas de plata en Valderrama

La cuenta atrás ya está en marcha para el Estrella Damm N.A. Andalucía Masters – Fundación Sergio García, el torneo de golf que se pondrá en juego en el Real Club Valderrama de San Roque del 26 al 30 de junio, un campo histórico que cumple sus bodas de plata con el European Tour, ya que acogerá su vigésimo quinta prueba del Circuito Europeo.

Su anfitión y defensor del título, Sergio García, dio algunas pistas de cómo se puede vencer en el mítico recorrido de Sotogrand: “Para ganar en Valderrama tienes que ser muy paciente y amar este campo”.

Hay hoyos recordados por las hazañas de determinados golfistas, como el Hogan’s Alley bautizado en honor del gran Ben Hogan en Carnoustie, e incluso ciertos tramos de algunos recorridos que pasan a la historia por el dominio que exhibieron jugadores destacados. Un poco por encima de este escalón están aquellos campos identificados con estrellas del golf, como Bay Hill, siempre asociado a Arnold Palmer o Muirfield Village, la casa de Jack Nicklaus. No es nada aventurado incluir en esta lista de matrimonios golfísticos a Sergio García y el Real Club Valderrama.

Dice el refrán importado al golf desde la equitación que hay horses for courses, es decir, jugadores que rinden mejor en determinados recorridos, pero en los casos mencionados la vinculación entre golfistas y campos va más allá de lo meramente deportivo. Los campos preferidos son mucho más que un talismán: son un refrendo en los buenos tiempos, pero también refugio.

Aunque Sergio García tardó en conseguir su primera victoria en el Real Club Valderrama, sus estadísticas en el bello y cuidado campo de Sotogrande son espectaculares. El de Borriol suma 13 top tens (dos en el American Express Championship, siete en el Volvo Masters, y cuatro en el Estrella Damm N.A. Andalucía Masters) en los 14 torneos del European Tour que ha jugado en Valderrama, además de ser el primer golfista que logra tres triunfos en pruebas individuales en este recorrido.

“Me gusta mucho este campo y todos saben que es mi favorito... La gente pensará que vengo a Valderrama y ya gano, pero es muy exigente para mí. Te exige en todas las facetas, no es como muchos en los que jugamos, en los que lo fundamental es el drive. Este recorrido te hace jugar todos los palos de la bolsa”, recapitulaba García al final de la edición de 2018.

Cierto es que lleva dos títulos consecutivos en Valderrama, pero el astro de Borriol tardó en “abrir la lata”, después de rozar la victoria en innumerables ocasiones en el Volvo Masters.

Después de andar cerca del título logrado por Graeme McDowell en la edición 2010 del entonces llamado Andalucía Valderrama Masters, García empezó a imponer su incruenta tiranía. Al año siguiente, García libraba un apasionante duelo con Miguel Ángel Jiménez y lograba una notable recuperación en el compromiso final para alzar, por fin, un trofeo en Valderrama. La espectacular celebración en el green final, con un Sergio García inclinado hacia delante y cerrando los puños, parecía un preludio de lo que luego vivió en el Masters de 2017. “En absoluto sentía que este campo me debiera nada. Siempre he intentado jugar aquí todo lo mejor que he podido y sabido; pero siempre me han ganado los que estaban jugando mejor”, declaraba García en aquel torneo. Después, no ha tenido que volver a acordarse mucho de aquellas palabras.

Más adelante llegó el tercer puesto en el Open de España de 2016, a solo dos golpes de Andrew Beef Johnston después de salir en la última jornada a siete impactos del líder, y los dos títulos logrados en 2017 y 2018 en el Andalucía Valderrama Masters, manteniendo a raya a rivales cualificados como Joost Luiten y Shane Lowry. El año pasado, García asombraba con un impresionante segundo parcial de 64 golpes en una edición recortada a 54 hoyos por las inclemencias meteorológicas. Los lazos entre Sergio García y el Real Club Valderrama no pueden ser más estrechos.

“De Valderrama me gustan todos los hoyos, cada uno tiene su atractivo. Es un campo que te exige mucho y no te permite un respiro, te hace pensar y mantener la concentración desde que te colocas en el tee del uno. Tienes que poner la bola en el sitio correcto y requiere paciencia. Creo que todos lo jugamos con mucho respeto”, explicaba el español.

A partir del 27 de junio, Sergio García tendrá la ocasión de prolongar su idilio con el campo del que es socio, aunque para ello tendrá que imponerse a rivales de la talla de Jon Rahm, mejor español en el ranking mundial.