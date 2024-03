El Ciudad de Algeciras 'tripite' en casa

El Ciudad de Algeciras recibe este sábado (19:00) en el pabellón Juan Carlos Mateo al BM Safa Madrid, en encuentro de la vigésimo tercera del grupo F de la Primera Nacional. Un duelo entre dos rivales igualados en la tabla al que los de Iñaki Pérez llegan en el que es estadísticamente su mejor momento de forma de la temporada. El choque se puede seguir en directo a través de este enlace.

El Ciudad de Algeciras, que se vio obligado a cambiar su calendario en la primera vuelta, afronta su tercer encuentro consecutivo en casa, al que llega en un excelente momento, como demuestra su balance de tres jornadas sin conocer la derrota (dos triunfos y un empate).

Los algecireños, que han fijado su objetivo en acabar en las ocho primeras posiciones, tienen la posibilidad no solo de distanciar a un rival directo, sino de arrebatarle el golaveraje, ya que en el partido de ida los madrileños se impusieron por un solo gol (27-26).

“El Safa es un equipo muy similar al nuestro en cuanto a características físicas y técnicas y además protagonizan una dinámica muy similar a la nuestra”, sostiene el preparador de los de Algeciras, que subraya “la igualdad” de la competición. “Así lo refleja la clasificación y por eso este partido es de vital importancia, pero llegamos con la confianza de que ha mejorado nuestro balonmano”

El BM Ciudad de Algeciras cuenta con once jugadores seniors, lo que provocará una vez más que Iñaki Pérez cite a cuatro jugadores del plantel juvenil.

Los horarios de la jornada 23 en el grupo F de la Primera Nacional y, al término de los encuentros, los resultados y la clasificación, se pueden consultar en este enlace.