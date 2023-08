El Ciudad de Algeciras confirma las renovaciones de Adrián Santamaría, Pepe García y Ángel Verdu

El Club Balonmano Ciudad de Algeciras, que el lunes dio el pistoletazo de salida a su pretemporada, ha hecho oficiales este miércoles las renovaciones de Adrián Santamaría, Pepe García y Ángel Verdú, quienes ya se ejercitaban con el resto del plantel.

El conjunto algecireño confirma la continuidad del central cordobés Adrián Santamaría, quien llegó en febrero de 2022 procedente del Antequera de la Liga Asobal (en el que militó nada menos que nueve temporadas) y al que la propia entidad cataloga como “buque insignia” del plantel. “Un espejo en el que deben fijarse nuestros jóvenes jugadores”, añade.

A esa permanencia se une la de Pepe García (hijo del exentrenador del conjunto algecireño Chano García), quien afronta la temporada “con más fuerza e ilusión que nunca” después de que una lesión le rodilla, de la que ya está recuperado, le obligase a perderse la mayor parte de la temporada pasada.

“Seguro que es uno de nuestros mejores fichajes esta temporada, y aportará muchos recursos ofensivos al equipo”, destaca la entidad en su comunicado.

Por último Iñaki Pérez también seguirá teniendo entre sus pupilos al extremo derecho Ángel Verdú, quien, procedente del filial, ya compitió con el primer equipo en la temporada 2021-22, pero que tras una pretemporada en la que dio el do de pecho se convirtió el pasado verano en jugador de pleno derecho del plantel de la Primera Nacional.

“Ángel, que empezó la pretemporada sin tener asegurado su puesto, se ganó la titularidad a base de trabajo, disciplina y un rendimiento sobresaliente tanto en labores defensivas como en la finalización”, explica el Ciudad de Algeciras.

"Realizó una temporada espectacular, y ha sido considerado por sus compañeros y técnico como el MVP del equipo", añade.