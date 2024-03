La ULB se sobrepones a las adversidades y se aferra a la salvación (75-68)

La Unión Linense de Baloncesto (ULB) se aferra a la vida a pesar de las infinitas adversidades que le está tocando sortear y vuelve a otear la permanencia en la Liga EBA, la cuarta categoría del escalafón nacional. El equipo de La Línea afrontaba la final con Benahavís con las bajas de Álex Valor (ahora en Córdoba) y del lesionado Rubén Perea. Por si no fuera suficiente el triunfo sobre el equipo malagueño se ha producido después de que Juanmi López e Iván Torres no solo tuvieran que abandonar la pista, sino que posiblemente no puedan volver a jugar esta temporada.

El partido ha sido el reflejo de lo que ha sido la ULB a lo largo de la temporada. Capaz de lo mejor y de lo peor. Pero al final ha logrado un triunfo (el tercero en cinco partidos con Vicente González en el banquillo) ante un rival directo que vale su peso en oro.

Los albinegros arrollaron en un primer cuarto sencillamente perfecto tanto en defensa como en ataque. El 33-14 del primer descanso lo dice todo.

El segundo cuarto arrancó casi de la misma manera y pronto la distancia era de 40-14 y ahí (curiosamente coincidiendo con las rotaciones) llegó el siempre fatídico apagón de los linenses, que vieron como los malagueños se negaban a darse por perdidos y como a pesar de comenzar el duelo con ocho jugadores (y con ausencias tan importantes como las de Isma Torres) llegaban a voltear el resultado (49-50) a falta de cuatro minutos para la finalización del tercer cuarto. Espectacular el partido de Calvin Le Borgne (23 puntos, cuatro rebotes, tres asistencias y 25 de valoración).

En todas esas escaramuzas la ULB perdía a Juanmi López con un problema muscular y a Iván Torres, con una lesión en el hombro. El gibraltareño Tomás Yome y el extremeño Eu Egea condujeron a su equipo desde el puesto de base a una nueva remontada, en la que tuvieron mucho que ver los 18 puntos de Leandro Furlán, los 14 del propio Egea, los 13 de un David Espadiña decidido a salvar a su equipo del descenso y los 12 de Lawrence Slim, que estuvo los 40 minutos sobre la cancha.

Tras el triunfo del Marbella en La Zubia, cinco equipos pelearán hasta el final por evitar los dos puestos de descenso.

