El linense Cabeza rompe con el CB Benahavís justo después de derrotar a la ULB

El entrenador linense Juan Antonio Cabeza se ha desvinculado del Club Baloncesto Benahavís, cuyo primer equipo milita en el grupo DA de la Liga EBA, justo después de haber debutado con un triunfo sobre la Unión Linense de Baloncesto (ULB) (94-81). Cabeza había relevado temporalmente en el cargo a Vicente González, quien a su vez fue en el pasado entrenador del equipo de La Línea.

“Mi decisión se debe a discrepancias con la directiva”, explica el preparador en referencia a su salida del conjunto malagueño, que asegura que se produce porque el vicepresidente y director ejecutivo de la entidad, Guilles Neyrat, y su hijo, pretendían que ejerciese de entrenador de cara a la galería, pero que en realidad siguiese las instrucciones de ambos.

“Mi sorpresa es que el sábado, en el partido con la ULB, la charla previa la da él, el quinteto inicial lo designa él que además es quien decide las sustituciones, decida cuándo se solicitan los tiempos muertos, es el que habla durante los mismos”, denuncia.

“El domingo por la mañana le comunico al club que no acepto este rol, porque además eso no fue lo que acordamos y están los mensajes de WhatsApp para demostrarlo”, agrega Cabeza. “Me dijeron que la decisión de cómo funcionaba el equipo era irrevocable, que yo aportara mi experiencia y visto que yo no aceptaba, me comunicaron que dejo de formar parte del cuerpo técnico del CB Benahavís”, agrega.