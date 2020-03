El Villarrubia, próximo rival de la Balona (próximo domingo, a las 12:00), logró este sábado una victoria importantísima a costa de un Sanluqueño que sufrió su sexta victoria consecutiva. El equipo local, que dos jornadas antes endosó una manita en su casa al Mérida, recibió la misma medicina en Don Benito. Sin embargo, esta victoria les hace llegar con moral al municipal de La Línea.

El Sanluqueño apenas prestó oposición en la primera parte, dominada por los locales, que se adelantaron en el minuto 43’ con un gol de Carlos Martínez que puso el 1-0 definitivo en el marcador. En la segunda mitad los visitantes se sacudieron un poco el sopor y tuvieron sus oportunidades, pero no consiguieron el gol del empate. Aún pudo hacer más daño el Villarrubia con las ocasiones El Villarrubia se coloca con 35 puntos, en el décimo puesto, a la espera de que hoy se dispute el resto de la jornada de Segunda división B.

Así lo contaba Diario de Jerez:

El Atlético Sanluqueño sufrió la sexta derrota consecutiva tras caer por un tanto a cero contra el Villarrubia, que alarga el mal momento deportivo de un equipo que hace un mes marchaba octavo en la tabla con diez puntos de ventaja sobre los puestos de descenso, a los que puede caer este domingo si Algeciras y Talavera sacan adelante sus respectivos encuentros.

Los verdiblancos volvieron a pecar de lo mismo que en partidos anteriores: una alarmante falta de gol. Y es que los de Abel Gómez, el equipo menos goleador del campeonato, sólo han marcado un tanto en los últimos siete partidos.

El equipo de Abel Gómez cuajó una primera mitad muy pobre en la que encajó el único tanto del choque. Tras la reanudación, y con la entrada de Geijo sobre el terreno de juego, los gaditanos cambiaron su imagen y gozaron de numerosas ocasiones para rascar al menos un punto en Villarrubia, pero la fortuna no estuvo del lado visitante.

El encuentro comenzó sin un claro dominador, mucho centrocampismo entre dos equipos que buscaban los tres puntos para huir de la zona de descenso a la Tercera División. El primer disparo del choque fue para Peter, un lanzamiento muy débil que paró sin problemas el arquero local Diarra. A partir de este momento, los manchegos estiraron sus líneas y se hicieron con el control del juego. En el 10’, Dieguito aprovechó un buen pase de Nando Copete para rematar desde la frontal pero el esférico se marchó fuera de la portería defendida por Isma Gil. La posesión del balón era para un cuadro manchego que, eso sí, no lograba prosperar más allá de tres cuartos de campo.

En el 29’ el Villarrubia ejecutó una falta lejana que lanzó Dieguito y Andriu remató al fondo de la red, pero el colegiado madrileño del partido señaló fuera de juego. El equipo de Abel Gómez no estaba cómodo en la sala de máquinas, generando poco juego en campo rival y, por tanto, sin ocasiones sobre la portería de un Diarra muy tranquilo. Con esta tesitura llegaría el primer tanto del encuentro.

Corría el 42’ cuando Fran Minaya sirvió un saque de esquina de manera magistral para que Carlos Martínez rematara con la pierna izquierda y batiera a Isma Gil. Jarro de agua fría para los visitantes que, a pesar de no gozar de acciones claras en la portería rival, no había sufrido mucho en la faceta defensiva. Sin tiempo para más se llegó al final de un primer acto que se saldó con la momentánea victoria local por la mínima.

La segunda mitad comenzó con otro ritmo, con mucho más riesgos por parte de los dos equipos. El Villarrubia buscó pronto el tanto de la sentencia. En el 51’ los locales gozaron de dos ocasiones muy claras en las botas de Javi Grillo y Fran Minaya para poner tierra de por medio en el marcador, pero sendos disparos se toparon con dos intervenciones brillantes de Isma Gil.

Abel Gómez buscaba dar un golpe de efecto sobre el juego con la entrada de Geijo y así fue. La entrada del ariete suizo cambió la dinámica del partido, con un Sanluqueño que volcó el juego sobre el área rival. En el 58’ el atacante de Ginebra dispuso de una oportunidad de oro con un potente disparo que Diarra salvó con una buena estirada. Un minuto después llegó la acción más clara de los verdiblancos para la consecución del empate. Peter probó fortuna desde la frontal con un disparo que chocó con la madera. Los andaluces no se rindieron y siguieron probando suerte a pesar de la mala fortuna. En el 62’ fue Adrián quien remató un balón lateral pero de nuevo el arquero africano Diarra se haría con el esférico privando al Saluqueño del tanto del empate.

El conjunto de Javi Sánchez pudo sentenciar la contienda en el 72’ con un disparo de Toni Seoane que se estrelló en el larguero. Los minutos finales del encuentro se saldaron con un Sanluqueño que buscó el empate mediante acciones a balón parado protagonizadas por Dani Güiza, pero no habría tiempo para más y los puntos se quedarían en territorio manchego.