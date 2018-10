El Badajoz, que no ha ganado en casa aún, siempre reaccionó tras un 4-0

La Real Balompédica Linense rinde visita este domingo (18:00) al Club Deportivo Badajoz en el estadio Nuevo Vivero. Los pacenses, que no pasan por su mejor momento deportivo, tienen al exbalono Francis Ferrón como pichichi del grupo con cuatro goles. El conjunto entrenado por el exjugador Patxi Salinas aún no sabe lo que es ganar en casa esta temporada y viene de caer goleado ante el Talavera por 4-0.

El Badajoz afronta el partido ante la Balompédica tras “una semana difícil”, dice su técnico. “Estamos en una situación de dudas y la única forma de disiparlas es ganando. Tenemos que ser mucho más compactos y agresivos”. El exjugador del Athletic de Bilbao sostiene que “el día de Talavera hicimos un partido francamente malo. El equipo no estuvo a la altura y no nos puede volver a suceder”, subrayó.

“La Balompédica es un equipo ha hecho bien las cosas, que lleva 11 puntos. Solamente ha perdido contra el Melilla a última hora. Es un equipo complicado, no cabe ninguna duda. Tiene un posicionamiento defensivo en su campo, que no concede mucho al rival y mete mucha gente detrás de la pelota. No es un equipo fácil de ganar”, entiende.

Los blanquinegros, con una de las plantillas más competitivas de la categoría –entre los que está el pichichi del grupo IV y exbalono Francis Ferrón con 4 goles–, no terminan de salir de la zona baja de la tabla. La semana pasada sufrieron su peor derrota en Talavera donde cayeron 4-0. “Yo sé que es difícil pedir que la gente venga a apoyarte en momentos como este, pero el domingo necesitamos a nuestro público al 100%”, argumentó Salinas. Los blanquinegros todavía no han brindado el triunfo a su afición este curso, pues sólo han ganado dos partidos y ambos a domicilio ante Villanovense e Ibiza.

Un curioso dato, aportado por el usuario CDBadajozStats en Twitter, sostiene que siempre que el Badajoz cae goleado por 4-0 en Segunda B, a la siguiente jornada los pacenses ganan. Esta situación se repitió en cinco ocasiones desde que la categoría pasó al formato actual. Vall de Uxó, Ávila, Recreativo de Huelva, Jaén y Écija fueron las víctimas de los extremeños tras sufrir un descalabro como el de la semana pasada.

Los ánimos en la ciudad pacense no son los más halagüeños con respecto a esta pequeña crisis deportiva de un equipo hecho para mirar cotas mayores. Un arma de doble filo que, como auguran los datos anteriores, hace más peligrosa si cabe la contienda del domingo ante un conjunto con ganas de resarcirse y ofrecer el primer triunfo en casa a su gente.