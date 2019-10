La Unión Deportiva Los Barrios perdió por 3-2 en su visita al Antoniano en un partido loco en el que llegó a remontar un tanto tempranero y en el que acabó por sucumbir en la recta final. El conjunto barreño, que solo había recibido tres goles en las ocho primeras jornadas, encajó el mismo número de tantos ante un rival que se caracteriza precisamente por su capacidad anotadora.

Los hombres de Álex Pallarés, que llevaban tres partidos sin perder, supieron replicar por momentos a un rival incansable pero tuvieron problemas para frenar a los atacantes del Antoniano.

Comenzó el partido con los equipos tanteándose y la Unión tuvo la primera oportunidad para adelantarse tras un saque de esquina en el minuto 3, pero el portero local desbarató la ocasión de Legupín con una gran intervención. Fue el Antoniano el que se puso por delante a los diez minutos. El ex algecirista Ranchero, muy activo durante todo el encuentro, se sacó un tiro lejano y el bote despistó al sanroqueño Iván Villanueva, que no logró atajar el balón.

El tanto supuso un jarro de agua fría para los barreños, que se veían asfixiados ante la presión alta de los puntas rivales, con Chuliqui y Ranchero presionando a los defensas e impidiendo la salida cómoda del balón. El centro del campo de la Unión estaba inutilizado por el feroz marcaje de dos a cada jugador por parte del Antoniano. Durante un cuarto de hora, el equipo de Pallarés se encontró a merced del Antoniano, con problemas para contener los ataques desde la banda derecha de un incisivo Zequi y a un Ranchero que amenazaba el área de forma continua.

En el minuto 24, cuando la tormenta arreciaba, la Unión logró empatar. Álex Castillo bombeó una falta al área que, tras rechazar en el larguero, acabó en las botas de Urri, que no perdonó. Sin embargo, el gol no amedrentó a los de Lebrija, que no daban tregua al rival, y tres minutos después, Chuliqui estrelló un balón en el larguero. A continuación, Ranchero, una auténtica pesadilla para la zaga barreña, volvía a intentarlo desde lejos, aunque esta vez no pudo sorprender a Villanueva.

Comenzó la segunda parte y parecía que la suerte de la Unión iba a cambiar. En el 53', Álex Guti, que ya vio puerta ante el Xerez DFC, consiguió irse de su marcador y batió a Andrés para lograr la remontada. Los barreños habían hecho lo más complicado y tenían el partido de cara.

Nada más lejos de la realidad. Cuatro minutos después, Ranchero, convertido en un jugador omnipresente durante los 90 minutos, colgó un balón que Juanfran, incomprensiblemente sin marcaje en el centro del área, cabeceó a la red de Villanueva.

La Unión bajó los brazos a partir de ese momento y se entregó a un rival que seguía atacando sin cesar, con Chuliqui, Brando, Kevin y Ranchero creando ocasiones que la falta de puntería o los fueras de juego impedían materializar. Y llegó el mazazo en el 80'. Adri, que llevaba sólo unos minutos en el campo, golpeó de forma magistral un libre directo desde la frontal y lo envió a la escuadra derecha de Villanueva, cuya estirada fue estéril. Con 3-2 a favor de los de Francisco José Cordero Rubio, los últimos diez minutos fueron un suplicio para los barreños, que pudieron llevarse algún tanto más en contra en los instantes finales.

La victoria al Antoniano supone el primer lunar de una de las mejores defensas del campeonato.