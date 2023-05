La Asociación de Clubes expulsa de la Copa de Algeciras a Andalucía y Caetaria tras protagonizar una tangana

El Comité Disciplinario de la Asociación Algecireña de Fútbol Base ha anunciado este miércoles que expulsa de a Copa juvenil de Algeciras a los equipos Andalucía y Caetaria por cuanto considera probado que “público, jugadores y técnicos” participaron en una monumental pelea el pasado martes, día nueve, durante el encuentro de semifinales, aunque sin identificar a nadie en concreto. Como consecuencia de esta medida, tomada en base a hechos que cataloga de "muy graves", Atlético Algecireño y AD San García no disputarán el encuentro de vuelta de su semifinal y pasan directamente a la final de la competición, que se celebrará en el Nuevo Mirador.

La Asociación tiene la capacidad, pese a tratarse de una competición no federada, de remitir al Comité de Competición de la Gaditana las pruebas de todos los incidentes que se produzcan en la misma, por si la Federación considerase oportuno tomar medidas disciplinarias al margen de la tomada por la organización de la cita copera.

A la vista de lo reiterado de conductas antideportivas durante esta competición, la Asociación hace un llamamiento a los clubes y sobre todo a quienes le rodean para que mantengan una conducta ordenada.

El comunicado íntegro del Comité dice:

Reunido el Comité Disciplinario en la noche del 09/05 y tras valorar tanto el acta arbitral, como su anexo y diverso material audiovisual, en relación al encuentro de la Copa Juvenil entre CD Andalucía y CD Caetaria se expone que:

1. En virtud de los hechos expuestos se consideran como muy graves

2. Que este Comité vuelve a recalcar que no va a permitir ningún tipo de acto violento ni dentro ni fuera de los terrenos de juegos y que serán duramente castigados

3. Que no se identifica a uno o varios participantes en los hechos y sí que participan público, jugadores y técnicos

4. Que ambos equipos serán llamados por la AAFB para que tomen las medidas oportunas para que cesen este tipo de actuaciones

Por tanto y en virtud de lo expuesto anteriormente, se decide la expulsión de ambos equipos de la Copa Primavera. Como consecuencia de esta decisión, se anula el encuentro de vuelta de la otra semifinal y ambos conjuntos (Atl. Algecireño y AD San García) pasan directamente a la final que se disputará en el estadio Nuevo Mirador.

Invitamos a ambos clubes a emitir comunicado pidiendo disculpas con independencia de quien tenga o no la culpa.

Esté Comité y en nombre de la AAFB quiere hacer un llamamiento a las aficiones y una clara advertencia:

Dentro de un partido de fútbol hay un juez llamado árbitro que es quien imparte justicia de la mejor manera posible, con o sin errores. Hay diversos mecanismos que corresponden a los clubes para interponer una queja si no se está de acuerdo con la actuación arbitral y la violencia NO es una de ellas. Pedimos a la afición que no se sepa comportar en un terreno de juego que por favor no asista por el bien de todos y sus propios hijos, ya que dichas actuaciones sólo consiguen privarles de seguir compitiendo y quitarles la ilusión de jugar una final en el estadio Nuevo Mirador.

De igual modo, la AAFB ya está trabajando en acuerdos entre sus clubes miembros para tomar medidas más drásticas si caben de cara a la próxima temporada.