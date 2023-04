De Algeciras a Boston: el sueño de 42 kilómetros de Elsa Melcón

Los sueños, a veces, se hacen realidad. Elsa Melcón está a punto de cumplir el suyo: correr la Maratón de Boston. Esta algecireña es una conocida periodista de la ciudad -trabaja en Onda Algeciras TV- que en esta ocasión se viste de atleta, aunque a ella no le gusta esa etiqueta. "Me da pudor que me llamen atleta o deportista, yo solo soy una apasionada del deporte a la que le encanta correr", precisa al tiempo que expresa su total admiración por quienes viven profesionalmente de la práctica deportiva.

Elsa Melcón tiene una cita el próximo lunes 17 de abril con otros 30.000 corredores, entre ellos el plusmarquista mundial keniata Eliud Kipchoge y todo un séquito de los mejores maratonianos del planeta. La corredora de Algeciras cruzará el Atlántico para "disfrutar" de la 127ª edición de la Maratón de Boston, la más antigua del mundo que se celebra anualmente desde aquel pistoletazo de salida del 19 de abril de 1897. El recorrido de 42 kilómetros sobresale por su trazado recto con una colina sobre el kilómetros 35 que se convierte en el gran muro para los participantes.

¿Por qué Boston? "La gente quiere ir a Nueva York -tiene una de las citas más masivas- pero la maratón más importante y antigua del mundo es la de Boston. Cuando empecé a correr, mi sueño era ir a Boston algún día. Fue la primera carrera en la que participó una mujer, que se inscribió como un hombre para poder correrla e intentaron echarla, y para mí tiene mucha carga simbólica también", confiesa.

Melcón explica que la Maratón de Boston conmemora el Día del Patriota en los Estados Unidos y forma parte de las seis Majors, las seis grandes maratones. Elsa se siente privilegiada ya que es una de las corredoras que ha logrado clasificarse por marca y es que no es sencillo apuntarse a esta prueba. "La ventana de clasificación se abrió en septiembre y había que presentar una marca que no tuviera más de dos años. Yo presenté la que hice en Valencia, mi mejor tiempo con 3 horas y 11 minutos. Hasta hace poco no se podía ir con el paquete turístico, ahora ya sí pero es muy prohibitivo económicamente, cuesta como el triple", señala.

La algecireña llevará la bandera de la ciudad al otro lado del Charco con orgullo. El estandarte de Algeciras ondeará en una maratón en la que hay 229 españoles inscritos. "La última vez que miré la lista de inscripción era la única persona de la provincia", detalla Melcón, que irá acompañada por su pareja como principal apoyo.

¿Desde cuándo tiene Elsa el gusanillo de correr? "Yo he hecho deporte desde siempre, lo básico, el gimnasio... pero empecé a correr hará unos doce años con carreritas populares y después ya con medias maratones hasta que di el salto a una maratón", relata.

"Como mujer, Boston tiene también una simbología especial"

Entre sus secretos, la constancia y la pasión, y las enseñanzas de una buena amiga. "Yo considero como se conoce una misma, no te puede conocer nadie. Soy partidaria de autoentrenarme y reciclarme, pero tengo que agradecer los consejos de Esther Castellón, que es una buena amiga. Ella me enseñó a hacer entrenamientos de calidad", agradece.

Melcón se fijó una plan de preparación de 14 semanas para llegar en buena forma a Boston y tuvo que sobreponerse a un accidente de bicicleta: "Lo primero es que en octubre tuve un accidente en bicicleta en el que me rompí la clavícula y me dañé la cadera. Era la primera vez que me caía de la bici y se me vino el mundo encima porque vi peligrar el sueño de Boston teniendo ya mi plaza. Estuve dos meses parada, solo yendo a andar, y afortunadamente me recuperé bien y ahora me siento con muchísima motivación. No me creo que vaya a poder ir", reconoce entusiasmada.

La algecireña corrió su primera maratón en Sevilla en 2017 y la segunda, en Valencia en 2018. Debido a la pandemia tuvo que esperar hasta 2021 para hacer, de nuevo en Valencia, su mejor marca. "Me da pudor que me llamen atleta porque un deportista me merece mucho respeto y admiración. Vivir del atletismo en este país es muy difícil. Yo soy soy una periodista a la que le apasiona el deporte y me encanta correr. Me apasionan mi trabajo y salir a entrenar, esa es mi vida", subraya.

"Todos tenemos límites. Es importante conocerse a uno mismo"

A sus 44 años, Melcón asume que "todo el mundo tiene límites" y que "lo más importante es conocerse". "Los años se notan pero la experiencia te da mucho, te conoces mejor, sabes lo qué te funciona y hasta dónde puedes llegar".

La maratoniana algecireña no tiene ni un gramo de grasa en su cuerpo aunque siempre ha sido partidaria de no privarse demasiado a la hora de alimentarse: "Me gusta comer bien y sano, pero me doy mis caprichos y me tomo mis cervezas de vez en cuando. Es verdad que haces ciertos sacrificios aunque yo no vivo de esto. Para mí es un motor y una pasión, me levanto por las mañanas y sé que tengo que ir a trabajar y a entrenar", insiste.

Elsa Melcón, aunque rehúye del calificativo de deportista, destacó hace un año en su primera experiencia en el mundo del duatlón (correr y bicicleta). La algecireña se federó y se unió al club AD Sevilla para tomar parte en el circuito andaluz de la disciplina. Terminó la temporada segunda de su categoría y tercera de Andalucía. Además, ha subido al podio en varias carreras populares de la ciudad y de la comarca. "A Boston voy a disfrutar, sin presión ni pretensiones. A cumplir un sueño", recalca.