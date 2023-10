Adrián Otaegui defenderá en San Roque su título de campeón del Andalucía Masters

Doce años después de disputar la Copa Sotogrande encuadrado en un equipo español de lujo que se enfrentaba a la plana mayor del golf amateur europeo (muchos de cuyos miembros ya cuentan con notables éxitos profesionales), Adrián Otaegui regresa a San Roque, en este caso al Real Club de Golf Sotogrande, con una vitola única: la de campeón defensor del título del Andalucía Masters, conquistado el pasado año a apenas un par de kilómetros, en el Real Club de Golf Valderrama. El donostiarra, en una temporada más que notable, llega al recorrido gaditano al frente de la escuadra española y con ganas de reeditar un título muy especial del 19 al 22 de octubre.

“Cada victoria tiene su historia y su momento, pero sí es verdad que el triunfo del año pasado en el Andalucía Masters tuvo un sabor especial: mi primera victoria en España, delante del público español, en uno de los sitios que más cariño tengo. Fue la primera victoria con mis padres en el campo, compartiendo toda la semana con ellos, con mucha gente de San Sebastián. Un triunfo muy bonito en una semana en que salió todo redondo. Inolvidable”, rememora Otaegui.

Aunque lleva tiempo sin jugar el Real Club de Golf Sotogrande, Otaegui conserva un gran recuerdo del recorrido en el que consiguió la medalla de bronce por equipos en aquella Copa Sotogrande de 2011.

“Me acuerdo perfectamente de la Copa Sotogrande que jugamos en 2011. Recuerdo la fama y el prestigio que tiene ese torneo, y todos los jugadores de Europa querían jugarlo. Es un campo que me encanta, siempre está muy bien cuidado, exigente, con greenes rápidos y con viento se puede complicar mucho la cosa. Seguro que hay vueltas buenas si tienes el juego a punto, pero te puedes liar. Es un campo que me puede ir bien, aunque hay hoyos que no conozco después de los cambios”. Dice.

“Estoy impaciente por jugar la vuelta de prácticas. Tengo magníficos recuerdos de la zona de Sotogrande, de ir de adolescente con 14 o 15 años cuando podía, en invierno, a entrenar con viento y con una hierba diferente a la que tenemos en el norte. Es una zona a la que le tengo mucho cariño”, explica el jugador vasco.

La historia impregna la carrera de Adrián Otaegui y no solo por su paso por la Copa Sotogrande: ganador del British Boys como otro astro donostiarra, José María Olazábal, también se estrenó en un torneo del DP World Tour, el Iberdrola Open de 2011, en una fecha muy señalada.

“Fue justo la semana después de fallecer Severiano Ballesteros y fue diferente y emotivo. Ese mismo año después de jugar el Campeonato de Europa con el equipo de la RFEG me hice profesional, bastante joven. La idea era ir cogiendo experiencia para aprender el oficio. Fue acertado por mi parte, porque siempre he tenido claro que quería dedicarme a esto y me siento un privilegiado por poder dedicarme a lo que me gusta, a mi pasión, a lo que siempre he querido”, indica Otaegui.

A lo largo de sus doce años de carrera profesional, Adrián Otaegui ha sabido madurar y sacarle jugo a todo su esfuerzo, superando las dificultades iniciales y aprovechando el camino para aprender a ganar y, sobre todo, a vivir. Con cuatro títulos del DP World Tour ya en su haber, el futuro sigue rebosando posibilidades.

“El mundo profesional de élite es distinto a lo que te imaginas de chaval. He tenido la suerte de jugar un montón de torneos por todo el mundo, en diferentes campos, con diferentes culturas, en distintos continentes y circuitos", recuerda.

"He jugado todos los majors menos el Masters, que es el único que me queda, y la experiencia ha sido magnífica. En cuanto a lo deportivo, me encanta la competición y los retos a los que te enfrentas cada día en un campo de golf. Es cuestión de superación, de resolver problemas que te vienen poco a poco, como en la vida”, describe el golfista español.

De momento, tiene ante sí revalidar el primer título que lograba en suelo español, y para ello encabezará a un notable plantel de jugadores españoles entre los que también figuran, entre otros, Pablo Larrazábal, ganador del Korea Championship y del KLM Open este año, Jorge Campillo, campeón del Magical Kenya Open presented by Absa, Nacho Elvira, Adri Arnaus o Rafa Cabrera Bello.

Todos ellos componen un cualificado elenco local que plantará cara en el Andalucía Masters del Real Club de Golf Sotogrande a las estrellas internacionales, como los estadounidenses Wyndham Clark y Matt Kuchar, el neozelandés Ryan Fox, el italiano Francesco Molinari, el escocés Robert McIntyre, el polaco Adrian Meronk o el francés Victor Perez.