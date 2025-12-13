(86-71) La ULB enlaza su quinta derrota

La Unión Linense de Baloncesto (ULB) ha sumado este sábado en Marbella su quinta derrota consecutiva (86-71). Los de La Línea sólo fueron por delante en el 0-2 que estableció David Stachovski y apenas lograron dejarse ver en el último cuarto, para rebajar hasta los 15 puntos finales la desventaja de una renta de los costasoleños que poco antes del final del tercer cuarto llegó a ser de 27 puntos (70-43).

El CB Marbella, que encadenaba su cuarta victoria y continuaba con su escalada, hizo valer ante la ULB su buen momento de forma y se impuso en el Juan Carlos Cabeza sin apenas encontrar oposición por 86-71. Los marbellíes resurgieron tras la llegada de Javi Vega y Juan Luis Cebrián, que ingresaron tras su periplo por las competiciones de 3x3.

El marcador final casi se puede considerar un mal menor para los visitantes, que con la victoria parcial del último cuarto (16-24) maquillaron un poco el castigo.

Tury Seara (20 puntos) y el mencionado David Stachovski (16) anotaron entre ambos la mitad de los puntos de una ULB que acreditó 4/20 en triples (todos ellos obra de Seara). Un dato significativo: los malagueños anotaron nueve veces de tres. Es decir, sólo en ese factor están los 15 puntos de diferencia que señalaba al final el luminoso.

Otra prueba del escaso poder ofensivo del equipo que dirigen Iván Torres y Guillem Rueda es su balance final de 27/69 en tiros de campo. Así es complicado.

Las estadísticas del encuentro se pueden consultar en este enlace.

Los resultados de la undécima jornada y, al término de todos los encuentros, la clasificación actualizada, se pueden consultar en este enlace.

La ULB despide 2025 con otro desplazamiento. Esta vez los linenses viajarán a La Zubia, en un partido que tiene fijado su inicio para el sábado 20 a las 19:30.

Tanto ese encuentro como el primero de 2026 frente al Ecoculture Almería se antojan decisivos para la suerte de la ULB en esta competición.