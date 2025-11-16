(68-72) Francia derrota a España y se proclama campeona del torneo de La Línea

Fotos del partido y ambiente en el España-Francia del Torneo Internacional de Baloncesto Femenino en La Línea

El combinado nacional sucumbe en los dos últimos cuartos después de mandar hasta el descanso El pabellón linense volvió a presentar un extraordinario ambiente

La selección francesa de baloncesto derrotó este domingo a la española por 68-72 y se proclamó campeona del torneo internacional femenino que desde el viernes se había disputado en La Línea y en el que también tomó parte Italia, segunda clasificada.

Como sucedió en las dos jornadas precedentes, el pabellón linense presentó un extraordinario ambiente.

España sucumbió en los dos últimos cuartos, viendo enjugada la diferencia que tuvo a favor tras los dos primeros y que llegó a ser de diez puntos sobre las francesas. El conjunto español salió con seriedad a la cancha y mejoró en defensa respecto al primer partido, en el que cayó derrotada el viernes contra Italia (61-77).

El juego de ataque de las hispanas contó con el acierto suficiente como para abrir brecha en el marcador y finalizar el primer cuarto con ventaja en un tanteo de 17-11. En el segundo tiempo, el conjunto entrenado por Miguel Méndez, que prepara en este torneo el Premundial del próximo marzo de Puerto Rico, aumentó su ventaja.

La intensidad defensiva y un porcentaje alto de canastas, cimentaron la superioridad española, que era de diez puntos de ventaja a falta de cuatro minutos y que antes del descanso se elevó a doce (37-25).

En el tercer cuarto, Francia subió las líneas en defensa y con un gran despliegue físico tomó el mando del partido.

Las galas se colocaron a cinco puntos a falta de cinco minutos y, con una gran eficacia desde la línea de tres, lograron ponerse por delante a menos de dos minutos para el final de este periodo. España encaró el último cuarto con la losa que suponía un parcial de 16-0 obtenido por Francia en el anterior.

Las francesas se pusieron con cinco puntos de ventaja a falta de cinco minutos gracias a un demoledor tiro exterior, con ocho triples en los dos últimos cuartos y, aunque España recortó la diferencia a dos puntos para afrontar el último minuto, otro triple de Pauline Astier le dio el triunfo a Francia.