(57-73) La ULB cae con estrépito ante un rival directo, Motril

La Unión Linense de Baloncesto (ULB) ha encadenado este sábado su cuarta derrota consecutiva y además lo ha hecho de una manera incontestable, en su cancha y ante un rival de su liga, el Motril Costa Tropical, que ha sido superior y no ha sufrido para salir del pabellón de La Línea con un triunfo por 57-73 que habla por sí solo de lo sucedido en la cancha. Los locales caen ahora a la undécima plaza.

El primer cuarto no permitiría aventurar cuál sería el desenlace del choque. El conjunto que entrenan Iván Torres y Guillem Rueda fue casi siempre por delante en el luminoso y llegó a disfrutar de una renta de siete puntos (13-6), aunque los granadinos apretaron al final y lograron acabar ese capítulo con las espadas en todo lo alto (18-16).

A pesar del acierto que estaba demostrando Leandro Furlán (que acabó con 14 puntos) la falta de contundencia defensiva en la pintura permitió a Motril dar la vuelta al marcador y, con alguna polémica por un error de la mesa, marcharse al descanso 34-36 después de un parcial de 15-20 y de que Tury Seara acercase a los locales justo antes de que sonara la bocina con un triple.

El comienzo del tercer cuarto comenzó a aventurar lo que sucedería. Motril apretó en defensa y con un parcial de 0-15 se colocó en un 34-51. El banquillo de casa buscaba la solución con constantes rotaciones, pero éstas no ofrecían resultado.

Otra vez Seara (que con 16 puntos acabó como el mejor anotador local) cortó la sangría local, después de casi cinco minutos sin anotar. Fue el inicio de la última señal de vida de los de La Línea, que firmaron un parcial de 8-0 y obligaron al técnico visitante a solicitar tiempo muerto con 42-51. La diferencia al final del cuarto era de diez puntos (47-57).

Los dos primeros minutos del último capítulo fueron estériles. Ni uno ni otro equipo anotaban. Hasta que el mayor empuje en el rebote ofensivo permitió a los motrilicos anotar dos triples, con un Agustín Bualó espectacular, que se fue hasta los 21 puntos.

La ULB se sintió derrotada, perdió el orden y tiró la toalla. Hasta veinte puntos de renta lograron los forasteros, que al final se marcharon con un significativo 57-73 que les permite adelantar a los linenses en la tabla y ahonda en la herida del conjunto de casa, que sigue sin encontrar su patrón de juego.

La ULB visitará al CB Marbella en encuentro de la undécima jornada el próximo sábado día 13 a las 17:30