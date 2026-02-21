(56-100) El CB Algeciras se afianza en el liderato tras apalizar al Fuengirola a domicilio

Los jugadores del CB Algeciras responden a los aplausos del público al final de la contienda

El Club baloncesto Algeciras se mantiene líder del grupo DA de la Tercera FEB (cuarta categoría del escalafón nacional) tras imponerse a domicilio (56-100) en un partido sin historia al CB Fuengirola.

El CB Algeciras ha resuelto un trámite este sábado al vencer con enorme comodidad a un Fuengirola que, además de ocupar plaza en la parte baja de la clasificación, afrontaba la contienda con importantes bajas.

Los que entrena Miki Ortega dejaron el partido resuelto en el primer cuarto (14-30), lo que permitió al entrenador linense rotar a todos sus efectivos.

El marcador que señalaba el luminoso al descanso (28-62) ya aventuraba que la segunda mitad era un mero trámite.

Así lo demuestran los parciales de los dos últimos capítulos (16-23 y 12-15), si bien es cierto que en el tramo final los algecireños levantaron el pie del acelerador.

Dejan Ilincic, con 21 puntos y 10 rebotes para 31 de valoración, fue el más destacado en la escuadra visitante, sin olvidar la aportación de García Alvarez, que con 18 puntos y 6 rebotes se fue a los 25 de valoración.

Este resultado mete más presión al Jaén Paraíso Interior FS, que deberá resolver con triunfo su partido de este domingo (12:00) en casa ante el Colegio El Pinar para no verse descolgado de la pelea por la primera plaza.

Las estadísticas del encuentro se pueden consultar en este enlace.

Los resultados de la jornada y, al término de todos los encuentros, la clasificación actualizada, se pueden consultar en este enlace.

El CB Algeciras volverá a la actividad el próximo viernes día 27, en el que recibirá al Baloncesto Melilla en el Juan Carlos Mateo a partir de las 19:15 con motivo de la vigésima jornada.