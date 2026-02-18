Más de 500 alumnos de Primaria participan en el Día del Deporte de las Jornadas Andaluzas de Los Barrios

Más de 500 alumnos de 4º y 5º de Primaria de los centros San Isidro Labrador, Maestro Juan González, San Ramón Nonato y Luis Lamadrid, del núcleo úrbano de Los Barrios, junto a escolares de Los Cortijillos y del colegio Nuestra Señora de Guadalupe de Palmones, han participado en el Día del Deporte celebrado en el Polideportivo San Rafael, una actividad enmarcada en las XIII Jornadas Culturales Andaluzas.

La jornada, de carácter lúdico y educativo, ha tenido como objetivo destacar el valor del juego y la actividad física como herramientas para fomentar hábitos saludables, la convivencia y el trabajo en equipo. El alumnado ha protagonizado un desfile alrededor del campo de fútbol Carlos Piña, donde también se ha llevado a cabo el porte de la bandera blanca y verde de Andalucía al son del himno andaluz, en representación de todos los centros participantes.

Tras este acto inicial, los escolares han podido disfrutar de una mañana de juegos populares, entre ellos balontiro, soga y carreras de sacos, además de actividades recreativas con castillos hinchables instalados en la explanada del cine de verano del recinto y una sesión colectiva de “zumbatrón”.

Cada colegio ha dotado a su alumnado de camisetas y mochilas para la ocasión, mientras que la jornada ha concluido con la entrega de medallas a todos los participantes. Las actividades se han desarrollado desde las 10:00 hasta las 13:00 horas aproximadamente.

El acto de clausura ha contado con la presencia del delegado de Deportes, Raúl Álvarez, el delegado de Turismo, Pablo García y la delegada de Protección Civil, Geli Ferral.