(34-24) Algeciras abraza a Jennifer Gutiérrez y pasaporta a Las Guerreras al Europeo

Uno de los goles de Jennfer Gutiérrez ante Austria, este sábado en Algeciras

Algeciras, que en abril de 2025 catapultó a la selección española femenina de balonmano hacia el Campeonato del Mundo, entregó este sábado a Las Guerreras el pasaporte para el Europeo de diciembre del presente 2026. El combinado nacional apenas tuvo problemas para doblegar por segunda vez en cuatro días a Austria (34-24). Un marcador que casi le asegura la primera posición del grupo VI del Preeuropeo. Y con ello, la clasificación, que lograrán los dos primeros del grupo.

Pero todos esos datos, siendo muy relevantes, no fueron más que la excusa para que Algeciras rindiese un nuevo homenaje a su deportista más importante de todos los tiempos: Jennifer Gutiérrez. Es difícil que una balonmanista –en realidad el/la practicante de cualquier deporte– pueda recibir más cariño/admiración de su propia gente en apenas una hora y media. No es extraño que recordando su primera visita confesase que se le ponía el pelo de punta.

El Doctor Juan Carlos Mateo, lleno a reventar, se dejó las manos batiendo palmas cuando el speaker (divertido a más no poder) dejó oír el nombre de Jenni en la presentación. Y después cada uno de los tres goles de la ya experimentada extremo era acompañado por un rugido salido de las entrañas del pabellón. De cada uno de los espectadores que seguían el partido desde las gradas y que ondeaban las banderas nacionales que se habían encontrado en sus localidades.

Jennifer Gutiérrez, que contabiliza ya 127 internacionalidades (ahí queda eso), no podía haber elegido un escenario más entrañable para ella para alcanzar un nuevo hito en su carrera.

Cómoda victoria tras el descanso

El partido en sí no tuvo demasiada historia. Excepto en el 0-1, España no solo estuvo siempre por delante, sino que mostró una superioridad manifiesta que hacía prever que todo acabaría con lo que en otro deporte se conoce como KO técnico.

El partido disimuló esa abismal distancia hasta el 5-5, anotado por Johanna Reichert. Fue entonces cuando Danila So Delgado cogió los galones en ataque. Su acierto contagió a sus compañeras hasta que España abrió otro colchón de cinco goles. Kaba Gassama brillaba en posición de pivote.

Austria se mantuvo más o menos con vida hasta el intermedio (15-12). Pero un parcial de 6-0 trasladó el marcador del 18-15 al 24-15 en el primer tramo de la segunda mitad.

Jennifer Gutiérrez se fotografía con un grupo de aficionadas al término del partido / ANDRÉS CARRASCO

El resto, para tranquilidad del nuevo seleccionador Joaquín Rocamora, fue ya un mero trámite para que Algeciras siguiese ampliando su tributo a Jennifer Gutiérrez.

Un homenaje que no tuvo pausa cuando acabaron los segundos treinta minutos. La extremo no dudó en celebrar con sus paisanos la clasificación para el que será su cuarto Campeonato de Europa. Que si una foto, que si otra. Que si un abrazo. Que si un beso. Si hubiese sido por el graderío, hubiese seguido allí hasta la madrugada.

Lo dicho, el España-Austria, para Algeciras, fue mucho más que un partido de balonmano. Fue un agasajo, una muestra de fidelidad a la que, sin darse cuenta, ya se ha convertido en una leyenda. En una jugadora eterna. Una deportista de la que la ciudad tiene mil motivos para sentirse orgullosa.