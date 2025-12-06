(27-27) Ciudad de Algeciras y Mijas firman unas justas tablas

Un gol del chileno Ronaldo Carrasco a falta de cinco segundos evitó la derrota del BM Ciudad de Algeciras a manos del San Francisco de Asís Mijas, en un duelo en el que firmaron un empate que deja mal sabor de boca a ambos conjuntos. Los algecireños encadenan su cuarta jornada sin perder.

El encuentro, como viene siendo habitual para los algecireños, fue muy apretado y decidido en los últimos instantes. Desde el inicio, el conjunto visitante hizo valer la fuerza física de la primera línea y el excelente trabajo de su portería, factores que complicaron el ataque del Ciudad de Algeciras.

La primera mitad finalizó 16-14 a favor de Mijas, con dificultades para que los locales desplegaran su defensa habitual 6-0, especialmente por la baja de uno de sus capitanes, Hamsa Abderrahaman. El único defensor central disponible, Gonzalo Cervera, tuvo que adaptarse a un esquema más conservador 3-2-1 para evitar sobrecargar al equipo, que ya sufría otra lesión importante, la de Pedro Saucedo.

En la segunda parte, el Ciudad de Algeciras salió con mayor intensidad, ajustando su defensa y no sólo logró equilibrar la contienda, sino que un gol de Amando García en el minuto 16:36 de esta segunda mitad colocó el tanteador 24-21.

Sin embargo, la juventud del conjunto de casa pasó factura en los momentos decisivos: errores en los lanzamientos de siete metros y pérdidas en los últimos minutos permitieron a los visitantes ponerse por delante. Finalmente, un tiempo muerto y la perseverancia del equipo local permitieron empatar el partido sobre la bocina.

El resultado se puede considerar justo, por cuanto ninguno de los dos conjuntos mereció perder, si bien es verdad que la actuación arbitral, muy permisiva con la defensa agresiva de Mijas, dejó bastante que desear.

En definitiva, un partido intenso y emocionante, donde la juventud y la entrega del Ciudad de Algeciras se combinaron con la fuerza física y la experiencia de Mijas, dejando a los aficionados con la sensación de haber presenciado un encuentro de alta tensión y emoción hasta el último segundo.

El acta del encuentro se puede consultar en este enlace.

Los resultados de la decimotercera jornada del grupo F de la Primera Nacional se pueden consultar en este enlace y, una vez finalizado todos los encuentros, la clasificación actualizada, en este otro.