(25-24) El BM Ciudad de Algeciras sufre más de lo esperado para afianzarse en la segunda plaza

El Balonmano Ciudad de Algeciras, que enlaza seis jornadas sin conocer la derrota, sufrió más de lo que parecía señalar la clasificación para doblegar al Montequinto sevillano (25-24), que en ese mismo periodo no ha celebrado un triunfo. Dos goles in extremis de Ronaldo Carrasco y Pepe García evitaron un susto mayúsculo que, a tenor de lo que se vio en la pista del Juan Carlos Mateo, no hubiese sido un disparate. El caso es que el equipo de Iñaki Pérez sacó adelante, con más o menos merecimiento, sacó adelante uno de esos partidos que se le suelen atragantar y que se ve beneficiado por el traspiés de tres de sus perseguidores, La Salle Córdoba, Palma del Río y Sanse de Madrid, lo que le afianza aún más en la segunda plaza del grupo F de la Primera Nacional.

El partido comenzó con una gran energía por parte de ambos equipos. A los 1:41, Pedro Saucedo abrió el marcador para los locales desde el centro a media derecha (14-13 al final de esta mitad). En respuesta rápida, Yurii Dieliierhiiev empató para los visitantes a 2:52. La dinámica continuó con varios goles alternos; cada equipo mostró su capacidad ofensiva. Facundo Larocca destacó para Montequinto anotando dos veces seguidas entre los minutos 10:19 y 15:56.

A medida que avanzaba la primera mitad, se hicieron evidentes las defensas más resistentes. Sin embargo, el BM Ciudad De Algeciras logró mantener una ligera ventaja gracias a su pivote Pablo Saucedo (que acabó lesionado como Sebas Restrepo) y sus extremos.

Tras el descanso y ajustando sus tácticas defensivas tras un tiempo muerto solicitado por Algeciras en el minuto 17:09, ambos equipos continuaron intercambiando goles hasta alcanzar un empate parcial que reflejaba lo reñido del encuentro (11-11).

Las decisiones tácticas clave incluyeron utilizar exclusiones estratégicamente; por ejemplo, Montequinto sufrió bajo presión tras perder jugadores por sanciones como ocurrió con Abdelmalek Wahid.

Bajo este contexto tenso y equilibrado hacia los últimos minutos del juego especialmente intensos donde Sebas Restrepo se convirtió otra vez en factor determinante para Algeciras con sus goles vitales (al menos tres), logrando desmarcarse constantemente e influyendo positivamente en defensa también.

En este segundo periodo y sobre todo cuando vio que el partido se le escapaba (21-23 a falta de diez minutos) el equipo de casa salió a flote gracias a que subió y mucho su nivel defensivo, a las oportunas intervenciones del meta Hugo Mora y, porque es necesario en este tipo de contiendas, un algún golpe de suerte.

