(22-23) El BM Ciudad de Algeciras le saca los colores al líder, pero termina perdiendo

El Club BM Ciudad de Algeciras ha hecho mucho más que plantar cara este sábado al líder del grupo F de la Primera Nacional, el Dólmenes Antequera, al que ha llegado a poner contra las cuerdas. Sin embargo, el conjunto malagueño se ha llevado la victoria (22-23) del Juan Carlos Mateo con un gol de Nacho Castillo a falta de menos de dos minutos. Este marcador aleja un poco a los de Iñaki Pérez del pelotón de cabeza.

Durante casi todo el partido, Algeciras dominó claramente. Al descanso se llegó con un marcador favorable de 11-9, gracias a una defensa 3-2-1 impecable y al trabajo defensivo sobresaliente de todos los jugadores, con Lautaro Fernández en el maco como gran referente, colaborando y manteniendo un nivel defensivo excepcional.

Aunque el ataque no siempre fue fluido, el equipo controló el ritmo del partido y mantuvo al líder bajo presión constante.

La segunda mitad arrancó con mucha igualdad, y el rival logró empatar rápidamente. En un momento clave, Algeciras se adelantó 22-19 a falta de siete minutos, dominando la situación y defendiendo con enorme solidez, incluso frente a intentos del rival de jugar 7 contra 6.

Sin embargo, en los instantes decisivos surgieron errores tácticos y de toma de decisiones, lo que permitió que los jugadores más experimentados de Antequera gestionaran los últimos minutos de manera brillante y lograran la remontada.

El final fue cruel: pese a un esfuerzo monumental durante 55 minutos, el marcador quedó en 22-23, un resultado que no hace justicia al dominio demostrado en casi todo el encuentro.

La sensación de frustración y desazón dentro y fuera de la cancha fue inevitable: el equipo trabajó al máximo, defendió a la perfección y tuvo opciones claras de cerrar el partido, pero faltó ese pequeño extra que podía haber transformado la intensidad en victoria.

Este encuentro deja claro que Algeciras es capaz de competir con equipos de mayor presupuesto y plantilla, mostrando constancia, carácter y un nivel de lucha que promete seguir dando sorpresas en la Primera Nacional.

El BM Ciudad de Algeciras volverá a la competición el próximo sábado 28 de febrero, cuando visite al Cantera Sur en Almería a partir de las 19:00.