Amazon tira el precio del robot aspirador y friegasuelos más viral de iRobot: ¡tiene un descuentazo de 600€!

New Mall Media

Mantener la casa limpia puede ser una tarea agotadora. A veces, después de un largo día de trabajo, lo último que uno quiere hacer es barrer, aspirar y fregar suelos. Sin mencionar los lugares difíciles de alcanzar y las manchas persistentes que parecen nunca desaparecer. El tiempo y el esfuerzo que se invierten en estas tareas domésticas podrían dedicarse a disfrutar de la familia, leer un buen libro o simplemente relajarse. Es aquí donde un robot aspirador y friegasuelos se convierte en una herramienta indispensable para el hogar moderno.

El iRobot Roomba Combo j9+ es la solución ideal para aquellos que buscan mantener su casa impecable sin el estrés y el esfuerzo que implica la limpieza tradicional. Con un descuento del 43% en Amazon, ahora es el momento perfecto para invertir en esta innovadora tecnología que te permitirá disfrutar de más tiempo libre y un hogar siempre reluciente.

Comprar en Amazon por (1.399) 799€

Robot aspirador y friegasuelos iRobot Roomba Combo j9+ / New Mall Media

El iRobot Roomba Combo j9+ transforma la limpieza del hogar en una tarea prácticamente mágica. Gracias a su tecnología avanzada, este robot no solo aspira, sino que también friega, asegurando que cada rincón de tu casa quede impecable sin que tú tengas que mover un dedo.

El verdadero cerebro detrás de esta maravilla es el sistema operativo iRobot OS, con su ingenioso Dirt Detective. Este sistema inteligente detecta automáticamente las zonas más sucias y las limpia primero, garantizando que las áreas que más lo necesitan reciban una atención especial. Ya no tendrás que preocuparte por esos rincones difíciles o las manchas persistentes en el suelo.

El Roomba Combo j9+ está diseñado para ofrecer una limpieza superior en todo momento. Sus tres niveles de potencia de succión y el aumento de potencia automático aseguran que incluso las alfombras más difíciles y los suelos más sucios queden completamente libres de polvo y suciedad. Y cuando se trata de manchas difíciles, como huellas de barro o derrames, el modo SmartScrub se encarga de fregar hacia adelante y hacia atrás, imitando el movimiento humano para eliminar la suciedad más adherida.

Comprar en Amazon por (1.399) 799€

La comodidad también está garantizada con la estación de vaciado y llenado automático Clean Base. Este ingenioso sistema permite que el robot se vacíe y se rellene automáticamente, asegurando hasta 30 días de limpieza sin preocupaciones. Además, el paño de fregado totalmente retráctil es una característica única que evita que las alfombras se mojen, permitiendo una transición sin problemas entre diferentes tipos de suelo.

Por si fuera poco, el sistema de limpieza en cuatro fases, con cepillos de goma multisuperficie y un cepillo especializado para esquinas y bordes, asegura que no quede ni una mota de polvo en tu hogar. Y lo mejor de todo es que este impresionante ayudante de limpieza está disponible ahora con un descuento de 600 euros. No dejes pasar esta oportunidad de tener el hogar limpio que siempre has deseado, con el mínimo esfuerzo.

*En calidad de afiliado de Amazon, De Compras obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.