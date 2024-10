Rizos perfectos y definidos con el Método Rizos de Fructis de Garnier: una rutina de 4 pasos que arrasa en Primor

Tener el pelo rizado es sinónimo de personalidad, de volumen y de un acabado precioso después de utilizar los productos correctos. Sin embargo, si no sabes cómo cuidarlo o te da pereza, probablemente alguna vez lo hayas odiado hasta el punto de desear que fuera liso para siempre. Pero a partir de hoy vas a desterrar esa idea de tu cabeza, porque tenemos una rutina capilar de 4 pasos con la que te vas a volver a enamorar de tus rizos: el Método Rizos de Fructis. Di adiós a una melena apagada y encrespada, y hola a los rizos más jugosos y definidos que hayas tenido jamás.

Método Rizos de Fructis: ¿qué es y cuáles son los pasos a seguir?

Si no has oído hablar del Método Rizos de Fructis para pelo rizado, a partir de hoy no te lo vas a poder sacar de la cabeza. Es una rutina de 4 pasos que te ayudará a cuidar, hidratar y nutrir tus rizos. Además, la puedes utilizar en los cabellos ligeramente ondulados y en aquellos con rizos efecto muelle. Hidratarás, mejorarás su definición y te librarás del horrible efecto frizz.

Descubre la rutina en 4 pasos del Método Rizos de Fructis

El Método Rizos de Fructis de Garnier es un tratamiento formado por cuatro productos que se van a convertir en tu rutina favorita de cuidado capilar: pre-champú, champú, mascarilla y sérum. Notarás los resultados desde la primera aplicación, porque tus rizos estarán más hidratados, tendrán una mejor definición y además tu melena tendrá un aspecto mucho más sano. Y ahora sí, ¿quieres descubrir los pasos del Método Rizos?

Pre-champú Fructis Método Rizos

El primer paso del Método Rizos de Fructis es utilizar un pre-champú. Aplícalo solo de medios a puntas, con el pelo mojado, y déjalo actuar durante 5 minutos. Es un paso imprescindible que te ayudará a fortalecer la estructura interior del rizo y a tener una melena un 75% más suave*. Además, uno de los puntos fuertes de la gama completa es que contiene ácidos grasos de karité y ácido hialurónico, una potente combinación que te ayuda a recuperar la elasticidad que has perdido en tus rizos.

El pre-champú de Fructis Método Rizos para pelos rizados es una buena manera de preparar el cabello para la aplicación del resto de productos. Además, será tu mejor aliado para cuando necesites un extra de nutrición, porque recupera y mantiene la hidratación perdida durante 100 horas*. Y lo mejor es que está libre de sulfatos¹, siliconas² y alcohol³.

Champú Fructis Método Rizos

A continuación, aplica el champú Fructis Método Rizos, que es el que realmente te ayuda a eliminar los residuos que se acumulan en el cuero cabelludo, la suciedad y por supuesto también tiene un efecto positivo en la apariencia de tus rizos. Mejora enormemente la definición y todo sin necesidad de utilizar sulfatos¹, siliconas² ni alcohol³.

Tiene muchísimos puntos fuertes que convierten al Método Rizos en uno de los secretos mejor guardados de las melenas rizadas y que ahora tú también tienes al alcance de la mano. El champú de Fructis de Garnier hidrata durante 72 horas y te libera del encrespamiento durante 100*. Aplícalo sobre el cuero cabelludo y la raíz, masajea suavemente con la yema de los dedos y acláralo con abundante agua.

Mascarilla Fructis Método Rizos

Los dos productos anteriores limpian e hidratan, pero vas a alucinar aún más con el resultado de aplicar la mascarilla para pelo rizado de Fructis Método Rizos en tu melena. Además, hay dos maneras de utilizarla: la primera es hacerlo con el pelo húmedo solo en las puntas y luego aclarar; la segunda, sobre las puntas también secas o húmedas, pero esta vez sin aclararlo después.

Se adapta a lo que mejor le sienta a tu melena, porque es un complejo hidratante que contiene un 13% de ácido hialurónico y ácidos grasos de karité, sin siliconas¹ ni alcohol². Además, con la mascarilla Garnier Método Rizos de Fructis conseguirás una semana entera de hidratación en tus rizos* y 4 días sin encrespamiento**.

Sérum en spray Fructis Método Rizos

El cuarto y último paso del Método Rizos de Fructis de Garnier es este sérum en spray. Un producto que también se puede aplicar de varias maneras y con una fórmula de la que te vas a enamorar. La primera alternativa es introducirlo en tu rutina de lavado, justo después de salir de la ducha y con el pelo todavía húmedo. Déjalo secar al aire si quieres unos rizos muy definidos.

La segunda alternativa te encantará para usar este sérum en spray los días que no te toque lavarte el pelo. Pulverízalo sobre tu melena y déjalo secar, porque tendrás unos rizos más hidratados sin necesidad de hacer la rutina completa. En ambos casos recuperarás el 100% de la hidratación perdida y lucirás unos rizos más hidratados y con mejor definición durante 48 horas*. Está libre de siliconas¹ y de alcohol², y además acaba de ganar el premio Glamour Power List en la categoría de Stylling.

Todas las melenas son únicas y especiales, ya sean onduladas, muy rizadas o afro. Tienen mucha personalidad y, por supuesto, se merecen lucir a diario unos rizos cuidados, nutridos e hidratados en solo 4 pasos y sin tratamientos carísimos. El Método Rizos Fructis de Garnier para pelo rizado es uno de los más completos para tener la melena con la que siempre has soñado, sin esfuerzo y sin gastarte más de 25€. ¿Preparada para darle vida a tus rizos?

