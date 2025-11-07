Pasta con crema de puerros y jamón crujiente: receta fácil, cremosa y llena de sabor

Si estás buscando una receta diferente para disfrutar de la pasta, estas espirales con crema de puerros y crocante de jamón te va a encantar. La crema de puerros aporta dulzura y textura, mientras que el jamón le da un toque crujiente-salado que marca la diferencia. Un plato elegante sin complicaciones para una comida especial o una cena con amigos.

Ingredientes (para 2 raciones)

200 g de fusilli Garofalo

3 puerros

50 g de jamón crudo

Unas hojas de albahaca fresca

Aceite de oliva virgen extra

Queso Parmigiano Reggiano

Sal

Pimienta

Elaboración

Preparar los ingredientes. Lava bien los puerros y córtalos en rodajas finas. Prepara las lonchas de jamón crudo, y ralla o reserva el Parmigiano Reggiano. Ten a mano también las hojas de albahaca y el AOVE Hacer la crema de puerros. En una sartén con un chorrito de AOVE, pocha los puerros a fuego medio, salpimienta al gusto, y deja que se cocinen lentamente hasta que estén tiernos y ligeramente caramelizados. Este paso es clave para que la crema tenga sabor y consistencia.Una vez los puerros estén bien cocidos, tritúralos junto con unas hojas de albahaca, un poco de Parmigiano y un chorrito de AOVE hasta obtener una salsa sedosa. Reserva esta crema. Preparar el jamón crujiente. En otra sartén (sin añadir aceite), dora las lonchas de jamón crudo a fuego medio hasta que estén crujientes y hayan perdido buena parte de su humedad. Muévelas poco para que no se quemen. Retíralas y deposítalas sobre papel absorbente, luego córtalas o rómpelas en trocitos pequeños para usarlas como topping final. Cocinar la pasta. Pon una olla amplia con abundante agua y llévala a ebullición. Añade sal y la pasta. Cocina la pasta retirándola dos minutos antes del tiempo indicado en el paquete, de modo que quede prácticamente al dente. Escúrrela reservando un poco del agua de cocción. Unir la pasta con la crema. Vierte la crema de puerros en la sartén (si la crema estuviera en otra, viértela a una sartén grande). Añade la pasta escurrida y un par de cucharadas del agua de cocción que reservaste. Cocínalo todo junto a fuego medio, removiendo, para que la pasta termine de absorber la salsa y quede bien impregnada. Después, apaga el fuego y añade más Parmigiano al gusto, mezclando para que el queso se funda ligeramente con la salsa sin necesidad de nata. Presentación y toque final. Sirve la pasta en platos hondos. Encima, espolvorea el crujiente de jamón que preparaste. Añade unas hojas de albahaca fresca y un poco más de Parmigiano rallado si lo deseas. Este contraste entre la suavidad de la crema y el crujiente del jamón hace que cada bocado sea especial.

Con esta receta conseguirás un plato que aúna cremosidad, sabor y textura, sin recurrir a ingredientes complicados. Ideal para darte un gusto o para sorprender a alguien. Y lo mejor: puedes adaptarla fácilmente, como por ejemplo, cambiando el jamón por frutos secos tostados para una versión vegetariana. ¡Buen provecho!