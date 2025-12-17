Arroz con pulpo y gambas: una receta tradicional con sabor a mar

Hay platos que saben a costa, a sobremesa larga y a cocina hecha sin prisas. El arroz con pulpo y gambas es uno de ellos: una receta tradicional que combina el sabor intenso del pulpo con la delicadeza de las gambas y un buen sofrito como base. El resultado es un arroz meloso, aromático y lleno de matices, perfecto para compartir en familia o con amigos.

La clave está en respetar el producto, trabajar bien el sofrito y controlar el punto del arroz. Con ingredientes sencillos y un caldo de pescado de calidad, este plato se convierte en un auténtico homenaje al mar.

Ingredientes (4 personas)

300 g de arroz SOS Especial Paellas

400 g de pulpo cocido

250 g de gambas

700 ml de caldo de pescado

1 cebolla grande

2 dientes de ajo

2 tomates maduros

½ vaso de vino blanco

1 hoja de laurel

Pulpa de ñora

1 cucharadita de pimentón dulce

Sal al gusto

Pimienta negra al gusto

Aceite de oliva virgen extra

Elaboración paso a paso

1. Preparar los ingredientes

Antes de comenzar, deja todo listo: pica la cebolla y los ajos, ralla o tritura los tomates y corta el pulpo en trozos medianos. Tener los ingredientes preparados facilitará la elaboración y ayudará a mantener el ritmo de la receta.

2. Dorar el pulpo y las gambas

En una sartén amplia o paellera, añade un chorrito de aceite de oliva virgen extra y dora ligeramente el pulpo y las gambas. No es necesario cocinarlos en exceso, solo sellarlos para potenciar su sabor. Retira y reserva.

3. Preparar el sofrito base

En la misma sartén, añade un poco más de aceite si es necesario y sofríe la cebolla y el ajo a fuego medio hasta que estén blandos y ligeramente dorados. Añade una pizca de sal para que suden bien. Incorpora el tomate triturado, el pimentón dulce, la pulpa de ñora y la hoja de laurel. Cocina unos minutos, removiendo con cuidado, hasta obtener un sofrito concentrado y aromático.

4. Cocinar el arroz

Vierte el vino blanco y deja que el alcohol se evapore por completo. A continuación, añade el arroz y rehógalo brevemente para que se impregne del sofrito. Incorpora el caldo de pescado caliente y cocina durante unos 15–17 minutos, según el punto deseado, hasta que el arroz SOS Especial para Paellas absorba todo el sabor.

5. Agregar el pulpo y las gambas

Cuando el arroz esté casi en su punto, reincorpora el pulpo y las gambas para que se integren sin perder textura. Ajusta de sal y pimienta si es necesario y termina con un toque de perejil fresco y una pizca de pimentón por encima.

El arroz con pulpo y gambas es una receta que nunca falla. Sencilla pero llena de carácter, combina tradición, producto y técnica para ofrecer un plato sabroso y reconfortante. Ideal para un almuerzo especial o para disfrutar del fin de semana, este arroz demuestra que, con un buen sofrito y el punto justo de cocción, el éxito está asegurado. Si quieres más ideas, como esta receta de arroz con pota, entra en el recetario de SOS para inspirarte,

Anímate a prepararlo y lleva el auténtico sabor del mar a tu mesa.