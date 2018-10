Salvador Moral, nuevo abandono en la ejecutiva del PSOE linense

La ejecutiva local del PSOE suma una nueva baja con la dimisión de Salvador Moral, que ocupada la secretaría de Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana. La marcha de Moral se une a las de Francisco Sanz y Javier García, que el pasado mes de julio obligaron al secretario general local a remodelar su equipo.

En una carta de despedida a la militancia socialista linense, Moral indica que comenzó su andadura en la ejecutiva "ilusionado creyendo que me unía a un proyecto participativo, en el que la toma de decisiones se hiciera desde la ejecutiva". Sin embargo, señala que esa toma de decisiones "se hace desde un exclusivo petit comité conformado por antiguos militantes que marcan las pautas del partido y que tutelan al secretario general como si de un becario se tratara".

El dimisionario explica en esta misiva que esta situación no está comenzando ahora, sino que viene "desde varios meses atrás". "No he tomado esta decisión antes por mi compromiso como persona de partido y mi talante dispuesto siempre al dialogo, pero en ningún momento abandonando mi clara oposición y denuncia de cuantas situaciones irregulares o alejadas del proceder propio del PSOE", resalta en la carta.

Moral llega a decir que ha sido "ninguneado en repetidas veces" y que asuntos de relevancia "eran cocinados a espaldas" de la ejecutiva.