El Ministerio del Interior incorpora 40 agentes a la Policía Nacional y 56, a la Guardia Civil

Un total de 96 miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado -56 guardias civiles y 40 agentes de la Policía Nacional-, se incorporaron ayer a sus nuevos puestos en el Campo de Gibraltar para reforzar la seguridad de la comarca.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ya anunció el pasado viernes este refuerzo, además del incremento de efectivos en Vigilancia Aduanera. Estos efectivos llegan en comisión de servicios y según indicó el Ejecutivo central, permiten que se cubra el 100% del catálogo de las plantillas de ambos cuerpos.

La comisión de servicio de los 56 guardias civiles, que ya ayer comenzaron a trabajar, permite que se cubran las vacantes actualmente existentes en la Comandancia de Algeciras hasta que se proceda a su próximo concurso.

Los agentes fueron recibidos a primera hora de la mañana por los responsables de la Comandancia, encabezados por el coronel jefe, Jesús Núñez. Las unidades que se ha visto reforzadas son la Unidad de Seguridad Ciudadana, el Seprona, el Servicio Marítimo, el Servicio Fiscal, el Servicio de Protección y Seguridad y la Unidad Orgánica de Policía Judicial.

El coordinador de la Administración General del Estado (AGE) en la comarca, José Medina, se refirió ayer a las conversaciones que mantuvo durante el fin de semana con el alcalde de La Línea, Juan Franco, para tratar los últimos sucesos que han tenido lugar en La Línea. Indicó que se retomarán las reuniones de la mesa técnica de seguridad, interrumpidas con el cambio de Gobierno, a partir del 21 de agosto, "con el fin de trasladar a la recién constituida Mesa de Coordinación Operativa (MECO) que el municipio de La Línea tenga un espacio específico en ella".

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) afirmó que el refuerzo de 166 agentes de Policía Nacional anunciado por el Gobierno "no se ajusta a la realidad" porque en esa cifra, según indicó el SUP, se incluyen los 80 policías en prácticas que llegaron a La Línea y Algeciras y los funcionarios que han sido comisionados como todos los años a la Operación Paso del Estrecho (OPE).

Además, el sindicato asegura que de los 50 policías que llegarán a la Comisaría de Algeciras -además de otros 14 para La Línea-, 35 ya prestan servicio en la OPE, "así que realmente se incorporaran a Algeciras unos 15 funcionarios".

Gómez de Celis también anunció el pasado viernes que se habían incorporado siete vehículos. "Nos tendrían que explicar donde han llegado y qué características tienen, porque lo desconocemos. Recordamos que en La Línea se necesitan urgentemente vehículos 4x4", afirmó el SUP.