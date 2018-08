Landaluce: "Algeciras no puede ser el puerto de acogida"

"Algeciras es una ciudad de más de 120.000 habitantes en la que conviven personas de 104 nacionalidades distintas, pero no quiero que se desequilibre y terminar padeciendo un problema social. Tenemos una ciudad muy abierta, pero que no es tan grande como para convertirse en un puerto de acogida permanente de migrantes". El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, daba ayer un giro de 180 grados a la postura municipal sobre la acogida de los migrantes que cruzan el Estrecho. Si hace poco más de un mes era el Ayuntamiento el que daba un paso adelante para ofrecer sus polideportivos para la acogida de estas personas, ayer el Consistorio daba dos pasos para atrás al pedir que Algeciras no se convierta en puerto permanente de acogida de migrantes.

El cambio no llega aislado. El nuevo presidente del PP, Pablo Casado, ha hecho del aumento de la presión migratoria uno de los ejes de sus críticas al Gobierno, al que acusa de impulsar una política de papeles para todos pese a que tal propuesta no se ha escuchado en el Ejecutivo. Vox busca ganar votos por la derecha más a la derecha y ayer mismo convocaba a sus fieles a un acto en sin autorizar en la Plaza Alta. Y en ese contexto, Landaluce aludía a la llegada prevista esta mañana de 87 personas a bordo del barco Open Arms al asegurar que "aceptamos una vez más la llegada de estas personas a nuestra zona, pero no comparto algunas de las decisiones que el Gobierno de la Nación está adoptando en esta materia". "No se trata de ninguna cuestión personal -aseguró- sino simplemente de que no se puede aceptar ninguna improvisación de las que lleva a cabo el Ejecutivo, a lo que se une total falta de comunicación hacia las autoridades locales, lo que genera una situación de incertidumbre también entre la ciudadanía". Omitía el alcalde que el barco no llega a Algeciras, sino al centro de atención temporal a extranjeros de Crinavis, en San Roque.

Como ejemplo, Landaluce explica que ante las últimas llegadas masivas de inmigrantes los servicios de asistencia se vieron desbordados "lo que supone también que se da un padecimiento en la falta de atención a las personas necesitadas que residen en la ciudad", un argumento también esgrimido por Vox. "Los algecireños tenemos los brazos abiertos y un gran corazón, pero también hemos de tener cabeza porque no tenemos bolsillo suficiente", alegó el alcalde.

El subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, destacó ayer que el muelle de Crinavis, ubicado en el término municipal de San Roque, "es el puerto más preparado y seguro en la acogida de migrantes" tras haberse habilitado allí un centro específico. El subdelegado recordó que en una reunión con todos los responsables municipales afectados, a la que asistió la teniente de alcalde de Algeciras Paula Conesa, "se aportaron datos estadísticos e información puntual de todas las fases que conforman el proceso de llegada y atención de los migrantes."

"Nuestra obligación como responsables públicos es agradecer y motivar la cooperación y solidaridad de la ciudadanía, por lo que es muy peligroso lanzar ciertos mensajes que puedan ser utilizados, después, para fomentar actitudes extremistas", destacó Pacheco.

Podemos Algeciras denunció "el discurso xenófobo e ignorante" que lanzado por el alcalde, José Ignacio Landaluce, "sin ningún tipo de remordimiento", que "no hace más que azuzar el odio y la ignorancia acerca del fenómeno migratorio". Su secretaria de Acción Política, Leonor Rodríguez, criticó además la alusión a la ayuda a la población local, que "está llamando a la indignación pública por una situación que no se está produciendo en absoluto con la ayuda a estas personas. Pero además, su frase esconde una cuestión que no podemos dejar pasar por alto. ¿A qué atención se está refiriendo el señor Landaluce, cuando su Ayuntamiento no destina ni un solo recurso de acogida a las personas locales con necesidades?", se preguntó.