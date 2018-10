Algeciras solicita un préstamo para pagar sus 22 millones de deuda a proveedores

El Pleno del Ayuntamiento de Algeciras ha dado luz verde a una operación destinada a poner el contador a cero en la deuda comercial del Consistorio. Algeciras suscribirá un préstamo a bajo interés con el Instituto de Crédito Oficial para hacer frente a 22 millones de euros de deuda con proveedores que tiene en la actualidad, una cifra que sumada a la que solicitó en agosto para el pago de sentencias permitirá abonar en un breve plazo de tiempo los 35 millones de deuda con empresas de servicios, comercios y otros que tienen en la actualidad.

El Pleno ha aprobado con los votos a favor del PP y la edil no adscrita Elena Abad (y el voto en contra del resto de los grupos) la solicitud de adhesión al Fondo de Financiación de las Entidades Locales, un instrumento creado por el Gobierno central para facilitar a las administraciones en problemas el pago de sus deudas pendientes. A través de ese instrumento podrá solicitar al ICO un crédito un tipo de interés más ventajoso que el del mercado, el 0,75%, a pagar en 20 años. Con ese préstamo a bajo coste se sufragarán los pagos pendientes, convirtiendo la deuda comercial en bancaria, permitiendo que el plazo de pago a proveedores se quede en el máximo de 30 días que recoge la ley. En la práctica, se trata de un nuevo plan de pago a proveedores, como los que el Consistorio ya puso en práctica en 2012 y 2013 cuando el Gobierno central habilitó este mecanismo para que las entidades locales pudieran hacer frente a su elevada deuda comercial.

“Esta operación permite que no paguemos más intereses y no se aumente el gasto financiero, que en estos últimos cuatro años ha disminuido de once millones a tres, y lo que es más importante, colocarnos en el margen de pagar a los proveedores en treinta días, lo que le da confianza a las empresas que operan con el Ayuntamiento”, explica el teniente de alcalde delegado de Hacienda, Luis Ángel Fernández. El Consistorio algecireño está entre los más tardan en pagar de las grandes ciudades españolas.

Este nuevo préstamo se suma al que el Pleno aprobó el pasado mes de agosto por casi 19 millones de euros, una solicitud al fondo de ordenación que se hizo en este caso para pagar sentencias judiciales pendientes. La inmensa mayoría de ese importe servirá para pagar a Recolte y Servicios Medioambientales, que fue concesionaria del servicio de limpieza y mantenimiento de playas y ahora lo es del servicio de mantenimiento de zonas verdes y jardines.

El Pleno también ha dado luz verde a un reconocimiento de crédito de 2,4 millones de euros, correspondiente a múltiples facturas de importe medio o bajo que habían quedado pendientes desde hace años. En este caso, se ha aprobado con los votos a favor de PP y Elena Abad, en contra de IU y la abstención del resto de los grupos.