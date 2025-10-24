Castellar inicia la revisión de su PGOU y su adaptación a la Lista

El Ayuntamiento de Castellar de la Frontera ha puesto en marcha el proceso de revisión de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con la firma de un convenio de colaboración con la Diputación de Cádiz. Este acuerdo, dotado con una inversión de 50.000 euros, permitirá iniciar la adaptación del planeamiento municipal a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista).

El alcalde, Adrián Vaca, destacó que este paso supone “un avance decisivo para construir un modelo de pueblo más moderno, sostenible y ágil”. El actual PGOU, aprobado en 2003 y adaptado entonces a la antigua LOUA, será revisado en profundidad para responder a las nuevas necesidades del municipio y afrontar los retos del desarrollo urbano actual.

Gracias al convenio, el Consistorio comenzará la redacción de dos documentos esenciales: el Documento de Avance y el Documento Inicial Estratégico, que servirán de base para definir un modelo de desarrollo territorial más adaptado al contexto ambiental y social de Castellar. El nuevo plan deberá garantizar la compatibilidad entre el crecimiento urbano y la protección del entorno natural, especialmente en relación con el Parque Natural de Los Alcornocales.

“Contar con un planeamiento actualizado no solo significa ordenar el territorio, sino también facilitar el desarrollo de proyectos y responder a una realidad que demanda una gestión urbanística más eficiente y ágil”, subrayó el alcalde.

En los próximos días, el Ayuntamiento abrirá un concurso público para seleccionar el equipo técnico encargado de redactar los documentos iniciales. Este proceso marcará el inicio de una nueva etapa en la planificación urbana de Castellar de la Frontera, orientada a la sostenibilidad y al equilibrio entre progreso y conservación del patrimonio natural.