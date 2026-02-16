Nagore Justicia y Valeria Bañón, reina y romera de la Feria y Romería de Castellar 2026

La Feria y Romería de Castellar de la Frontera 2026 ya cuenta con su nueva corte juvenil tras la celebración del acto de elección, uno de los momentos más esperados del calendario festivo local. Nagore Justicia González ha sido proclamada Reina de la Feria y Romería 2026 y Valeria Bañón Carrillo ha sido nombrada Romera 2026, figura especialmente vinculada a la romería y a los actos populares que forman parte esencial de estas fiestas.

La Corte Juvenil se completa con las damas de honor, jóvenes que también se presentaron al proceso de elección y que acompañarán a la Reina y a la Romera durante los distintos actos oficiales y festivos programados. Ellas son: Arantxa Gómez Rojas, Triana Sierra Requena, Nazaret Vázquez Salido, Erika Ruiz García y Adriana Delgado de la Rubia.

Con la proclamación oficial de la corte juvenil, el municipio chisparrero comienza la cuenta atrás para la Feria y Romería de Castellar de la Frontera 2026, una celebración que combina tradición, convivencia y participación ciudadana, y que cada año reúne a vecinos y visitantes en torno a sus costumbres más arraigadas.