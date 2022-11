Castellar se despide del jefe de la Policía Local tras 27 años de servicio

José Manuel Vaca, el hasta ahora Jefe de la Policía Local de Castellar, se despide de su puesto tras 27 años de servicio. En total, Vaca lleva ejerciendo en la ciudad 32 años y pasará a ejercer su cargo como segunda actividad hasta jubilación.

El agente será ahora un oficial más de la plantilla, algo de lo que se alegra el alcalde de la localidad, Adrián Vaca, quien destaca su lealtad y diligencia durante todos estos años: "Su profesionalidad y experiencia ha sido y seguirá siendo motivo de seguridad y confianza en el día a día y en el desarrollo de todos los eventos del municipio, del mismo modo, su colaboración con todas las fuerzas de seguridad en operaciones supramunicipales ha sido decisiva en muchas intervenciones".

El funcionario se ha despedido de sus compañeros y vecinos a través de una carta en la que manifiesta emocionado: "Me voy con una mochila cargada de amigos y de experiencias que nunca olvidaré". Continúa: "Sin la ayuda de los vecinos de mi pueblo, del que tan orgulloso me siento, hubiera sido imposible realizar una labor difícil en la que se necesita la serenidad y colaboración de todos".

Vaca agradece a sus compañeros, policías que han pasado por la Jefatura durante estos años, a los políticos que han gobernado durante esta etapa de su vida y a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por su confianza y respeto y "por hacer que Castellar de la Frontera haya tenido la seguridad y el orden que se merece".

"La seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos es una de las premisas más importantes de los tiempos actuales, en una sociedad que camina muy deprisa. He intentado hacer mi trabajo con el corazón y la cabeza siempre, pensando en lo mejor para los vecinos. Me voy con la tranquilidad de saber que se me respeta".

El funcionario Oscar Sánchez Orellana asumirá en funciones la jefatura de la Policía Local hasta que se resuelva el procedimiento administrativo.