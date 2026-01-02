La Guardia Civil investiga a un cazador furtivo sorprendido con un arma robada en la finca La Almoraima

Un equipo del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha investigado (imputado) a una persona por caza furtiva tras ser sorprendido con armamento en la finca pública estatal de La Almoraima, en Castellar de la Frontera.

Los agentes, durante un servicio de vigilancia y prevención, observaron a un individuo que portaba un arma larga y que se encontraba haciendo actividades propias del ejercicio de la caza. En el momento de ser identificado, el cazador portaba un rifle de caza mayor equipado con mira telescópica, silenciador, cargador con munición y un visor térmico.

Los guardias civiles comprobaron que el investigado carecía de licencia de armas y de autorización para cazaz por parte del gestor cinegético de la finca pública. Asimismo, se constató que el arma utilizada había sido sustraída de un armero ubicado en la propia finca.

El arma fue intervenida y la persona identificada resultó investigada (la actual denominación para las imputaciones) como supuesto autor de delitos contra la flora y la fauna, tenencia ilícita de armas y robo.