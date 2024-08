Los gatos de Castellar, víctimas de la "crueldad" y el "maltrato" de algunos vecinos

Castellar/Disparos, envenenamientos y atropellos. Esta es la situación que viven, desde hace unos dos años, los gatos de Castellar de la Frontera por parte de algunos vecinos de la localidad, según denuncia la asociación Cats and Dogs Chispa.

Según ha denunciado la entidad, que ayuda a animales sin hogar de la ciudad, en los últimos tiempos se ha vuelto más grabe la situación de "crueldad" y "maltrato animal" que padecen, principalmente, los gatos. Según su testimonio, hay algunos vecinos que les disparan con pistolas de plomillos, sean callejeros o no. También los habría que, al ir conduciendo sus vehículos particulares, si se cruzan a uno intentan atropellarlo, lejos de evitar una posible colisión.

Del mismo modo, en varios puntos de Castellar, hay otros residentes que esparcen venenos que habrían provocado la muerte a varios gatos callejeros e, incluso, perros con dueño que acaban enfermos o falleciendo.

"En un bloque de pisos, hay varios vecinos que han estado recibiendo amenazas de un vecino, ya que no les gusta los gatos", denuncian desde la asociación chisparrera, que añaden que se han escuchado amenazas aun estando los animales en sus propias casas, además de haber desaparecido algunos sin dejar rastro.

En relación a estas amenazas, este sábado la asociación, en su cuenta de Facebook, denunció públicamente las palizas sufridas por dos gatos de este mismo bloque de pisos, las cuales atribuyen al presunto autor de las amenazas.

"Golpeó a una de las gatas de un vecino hasta tal punto que la gata acabó con el corazón y los pulmones destrozados, aunque fue llevada al veterinario la paliza fue tan brutal que no pudo salvarse y acabó falleciendo", señala la publicación. "La otra gata apareció este sábado tras una especie de caseta en la puerta de este vecino, con la cabeza casi reventada y con los ojos salidos, quedando reflejado otra paliza brutal en esta gata", añade. Desde la entidad comentan que los propietarios de ambos gatos presentarán las preceptivas denuncias.

"Pedimos por favor, que si no te gustan lo gatos o lo perros, al menos debes respetarlos y no atentar contra su vida", expresan desde Cats and Dogs Chispa.