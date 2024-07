La protectora de Los Barrios lanza un SOS: más de 160 perros abandonados en dos meses en el Campo de Gibraltar

Los Barrios/La fundación Canya, que gestiona la protectora de animales de Los Barrios, a la que llegan los perros que son recogidos en el Campo de Gibraltar, ha lanzado un mensaje de SOS ante la gran cantidad de perros que han sido abandonados en la comarca en los meses de junio y julio: nada menos que 84 y 81 en estos dos meses.

"No tenemos sitio para meter a más perros. Tenemos perros atados con cadena a un carril por falta de espacio. La Ley no permite el sacrificio ni nosotros lo queremos, pero ¿qué hacemos las protectoras ante esta situación insostenible? Llegan perros en condiciones lamentables que necesitan atención veterinaria urgente. No alcanzamos a pagar las facturas veterinarias de animales que son abandonados y desahuciados por sus propios dueños. No paran de entrar camadas de cachorros de perras que no han sido esterilizadas y cuyos dueños se deshacen tranquilamente y sin consecuencias en una perrera. Necesitamos ayuda", señala SOS Canya.

La fundación recuerda que los los ayuntamientos tienen un convenio con Control Zoosanitario, que se encarga de recoger los perros de la calle. Una vez que pasa el tiempo establecido, pasan de la perrera a la protectora, que se encarga de su mantenimiento hasta que encuentran un hogar. Ante esta situación, Canya insta a los ayuntamientos del Campo de Gibraltar a que se involucren, "porque además así lo obliga la nueva ley de bienestar animal en su artículo V".

"El departamento ministerial competente, para el desarrollo de la presente ley, deberá promover, a través de los incentivos adecuados, la inversión, gestión y ordenación de la protección animal, en particular, la elaboración de planes, instrumentos y proyectos de gestión de centros de protección animal. Las administraciones territoriales, deben contar con protocolos de tratamiento de animales en situaciones de emergencia", indica la normativa.

"Los ayuntamientos se deben involucrar en la protección animal y no dejar recaer exclusivamente dicha labor en entidades privadas y sin ánimo de lucro. Pedimos a los ayuntamientos del Campo de Gibraltar, a instituciones y entidades públicas, organismos oficiales, corporaciones y empresas de la Comarca a arrimar el hombro y colaborar ante un problema que es de todos", sentencia la entidad.

Aquellas personas que estén interesadas en acoger, adoptar o hacer una donación, pueden ponerse en contacto por distintas vías.

Correo electrónico: sosperreradelosbarrios@hotmail.com

WhatsApp: 696633869

Messenger: Sos CANYA Perrera de Los Barrios