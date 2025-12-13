Fotos de la visita guiada a la Casa Convento de La Almoraima por Antonio Torremocha

La actividad, organizada por el Instituto de Estudios Campogibraltareños ofreció a los asistentes un recorrido tanto por el exterior monumental como por los espacios interiores del antiguo convento mercedario

La Casa Convento de La Almoraima, uno de los enclaves patrimoniales más singulares del Campo de Gibraltar, situado en Castellar de la Frontera, fue protagonista este sábado de una visita guiada que permitió conocer en profundidad este histórico conjunto.

La actividad, organizada por el Instituto de Estudios Campogibraltareños, estuvo a cargo del historiador Antonio Torremocha y ofreció a los asistentes un recorrido tanto por el exterior monumental como por los espacios interiores del antiguo convento mercedario. Durante la visita se accedió, entre otros lugares, a su capilla, donde se conservan destacados elementos religiosos de gran valor artístico.

A lo largo del itinerario, los participantes pudieron acercarse al pasado de esta emblemática finca, estrechamente ligada al desarrollo agrícola y forestal de Castellar de la Frontera, y comprender su evolución histórica y patrimonial.

La jornada se desarrolló en un entorno natural privilegiado y destacó por el rigor divulgativo de Antonio Torremocha, doctor en Historia Medieval, colaborador habitual de Europa Sur y profundo conocedor de La Almoraima y del término municipal de Castellar, quien aportó un detallado contexto histórico y cultural que enriqueció la experiencia de los asistentes.