Ocio
Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar
Fotos del concierto del Quinteto Glauca en Andalmus 2025
Fotos del concierto del Quinteto Glauca en Andalmus 2025 / Manu Romero

Fotos del concierto del quinteto 'Glauka' en Andalmus 2025

Así discurrió, en imágenes, el ciclo de estrenos de jóvenes compositores de Andalucía en el hotel-castillo de Castellar de la Frontera

Manu Romero

Castellar de la Frontera, 12 de septiembre 2025 - 13:50

Fotos del concierto del Quinteto Glauca en Andalmus 2025
1/16 Fotos del concierto del Quinteto Glauca en Andalmus 2025 / Manu Romero
Fotos del concierto del Quinteto Glauca en Andalmus 2025
2/16 Fotos del concierto del Quinteto Glauca en Andalmus 2025 / Manu Romero
Fotos del concierto del Quinteto Glauca en Andalmus 2025
3/16 Fotos del concierto del Quinteto Glauca en Andalmus 2025 / Manu Romero
Fotos del concierto del Quinteto Glauca en Andalmus 2025
4/16 Fotos del concierto del Quinteto Glauca en Andalmus 2025 / Manu Romero
Fotos del concierto del Quinteto Glauca en Andalmus 2025
5/16 Fotos del concierto del Quinteto Glauca en Andalmus 2025 / Manu Romero
Fotos del concierto del Quinteto Glauca en Andalmus 2025
6/16 Fotos del concierto del Quinteto Glauca en Andalmus 2025 / Manu Romero
Fotos del concierto del Quinteto Glauca en Andalmus 2025
7/16 Fotos del concierto del Quinteto Glauca en Andalmus 2025 / Manu Romero
Fotos del concierto del Quinteto Glauca en Andalmus 2025
8/16 Fotos del concierto del Quinteto Glauca en Andalmus 2025 / Manu Romero
Fotos del concierto del Quinteto Glauca en Andalmus 2025
9/16 Fotos del concierto del Quinteto Glauca en Andalmus 2025 / Manu Romero
Fotos del concierto del Quinteto Glauca en Andalmus 2025
10/16 Fotos del concierto del Quinteto Glauca en Andalmus 2025 / Manu Romero
Fotos del concierto del Quinteto Glauca en Andalmus 2025
11/16 Fotos del concierto del Quinteto Glauca en Andalmus 2025 / Manu Romero
Fotos del concierto del Quinteto Glauca en Andalmus 2025
12/16 Fotos del concierto del Quinteto Glauca en Andalmus 2025 / Manu Romero
Fotos del concierto del Quinteto Glauca en Andalmus 2025
13/16 Fotos del concierto del Quinteto Glauca en Andalmus 2025 / Manu Romero
Fotos del concierto del Quinteto Glauca en Andalmus 2025
14/16 Fotos del concierto del Quinteto Glauca en Andalmus 2025 / Manu Romero
Fotos del concierto del Quinteto Glauca en Andalmus 2025
15/16 Fotos del concierto del Quinteto Glauca en Andalmus 2025 / Manu Romero
Fotos del concierto del Quinteto Glauca en Andalmus 2025
16/16 Fotos del concierto del Quinteto Glauca en Andalmus 2025 / Manu Romero

También te puede interesar

Lo último

stats