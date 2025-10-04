Castellar acoge la Asamblea Regional de los Pueblos Más Bonitos de España

Castellar de la Frontera se ha convertido este fin de semana en el punto de encuentro de algunos de los municipios más emblemáticos del sur del país, al acoger la Asamblea Regional Zona Sur de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España.

El encuentro reúne a representantes de los municipios andaluces, canarios y extremeños integrados en la red, que durante la jornada debaten sobre proyectos comunes, estrategias de promoción turística, la presencia conjunta en FITUR 2026 y las novedades en materia digital y de comunicación.

La cita se celebra en el entorno del Conjunto Histórico de La Almoraima, un enclave que simboliza el patrimonio y la identidad que comparten los municipios que forman parte de esta asociación.

El alcalde de Castellar de la Frontera, Adrián Vaca, ha expresado su satisfacción por la elección del municipio como anfitrión del evento: “Para Castellar es un orgullo recibir a todos los pueblos más bonitos de la Zona Sur en un espacio tan emblemático como La Almoraima. Esta asamblea es una oportunidad para seguir fortaleciendo nuestra identidad y proyectar, de manera conjunta, el enorme patrimonio cultural, natural y turístico que atesoran nuestros municipios”.

La jornada incluye también sesiones de trabajo y visitas a distintos espacios de interés de la localidad, con el objetivo de poner en valor la riqueza patrimonial y medioambiental de Castellar, uno de los municipios andaluces reconocidos dentro de la red de Los Pueblos Más Bonitos de España, que agrupa a más de un centenar de destinos con encanto en todo el país.