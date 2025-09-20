Un caballo suelto galopa por la A-405 en dirección a La Almoraima

Un caballo suelto fue avistado ayer en la A-405, a la altura del kilómetro 47, en dirección a La Estación de La Almoraima (Castellar). El animal, de color blanco, recorría la carretera alrededor de las 19:00, generando cierta atención entre los conductores presentes.

Los hombres, parando al caballo. / E.S.

En las imágenes captadas en el lugar se observa cómo tres hombres lograron detener al caballo, evitando que se produjera algún accidente. Según las primeras informaciones, el suceso no dejó que lamentar daños personales ni materiales.

Las circunstancias que llevaron al caballo a encontrarse en la carretera todavía se desconocen.