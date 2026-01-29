El alcalde de Castellar critica la gestión de la Junta durante el temporal: "Nos ningunea"

El alcalde de Castellar de la Frontera, Adrián Vaca, ha criticado duramente la actuación de la Junta de Andalucía tras los episodios de lluvias intensas registrados durante las consecutivas borrascas del pasado mes de enero, lamentando la falta de consideración hacia el municipio en materia de seguridad y gestión de emergencias.

Según ha señalado el regidor, la Junta “ningunea” a Castellar de la Frontera dentro del Puesto de Mando de Emergencias, pese a que en su término municipal se encuentra el embalse del río Guadarranque, una infraestructura clave para el Campo de Gibraltar. Vaca considera especialmente alarmante que el municipio no esté catalogado como zona de riesgo, mientras que, de forma contradictoria, sí exista un plan de autoprotección del propio embalse debido a su ubicación.

El alcalde ha denunciado también la ausencia total de comunicación con el servicio de emergencias 112 durante la mañana del miércoles, a pesar de que, como alcalde, ostenta la jefatura de emergencias en el ámbito municipal. Esta situación, según ha explicado, dificultó gravemente la coordinación y la toma de decisiones en un momento de especial complejidad.

Asimismo, Adrián Vaca ha reprochado que responsables de la Junta de Andalucía le impidieran el acceso al pantano durante la noche del pasado 4 de enero, aun encontrándose esta infraestructura dentro del término municipal de Castellar de la Frontera.

En una carta dirigida al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, Vaca también ha apuntado a la falta de información sobre la gestión de la presa. "Durante los días previos al 27 de enero de 2026, fecha en la que se adoptaron decisiones relativas a la apertura de compuertas de fondo del embalse, ni el Ayuntamiento de Castellar de la Frontera ni su Policía Local recibieron la información ni la coordinación que cabría esperar por parte de los responsables de la emergencia. No se produjo aviso alguno sobre dichas aperturas, teniendo conocimiento de las mismas en primer lugar a través de los medios de comunicación, viéndonos obligados a solicitar información al servicio 112 para conocer las actuaciones que se estaban llevando a cabo".

Por último, el regidor ha reclamado mayor coordinación y lealtad institucional, además de solicitar una revisión y nueva instalación de los sensores ubicados a lo largo del río Guadarranque. Según ha indicado, en varias ocasiones ha sido necesaria la intervención de técnicos sobre el terreno ante las imprecisiones detectadas en los datos ofrecidos por estos sistemas de medición.

“Exigimos información de primera mano, coordinación conjunta y que se tenga en cuenta la seguridad de nuestros vecinos y vecinas”, ha concluido el alcalde.