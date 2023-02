Pedro Rodríguez, candidato del PP para las municipales del 28-M en Castellar

El Partido Popular de Cádiz ha presentado este viernes a Pedro Rodríguez como el candidato a la Alcaldía de Castellar para las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. Un nombramiento que el alcaldable ha recibido con “mucha ilusión y ganas de hacer una política constructiva por el pueblo y cercana a todos”.

Rodríguez, de 45 años y natural de Castellar, “chisparrero de toda la vida” como ha destacado, asume por primera vez un cargo en primera línea de la política al liderar el proyecto del PP de Castellar. “Sé que es una gran responsabilidad, que me voy a tirar a una piscina, pero sé que no está vacía y que lo hago con un partido y mucha gente que me apoya”, ha dicho.

El alcaldable ha agradecido la confianza y el apoyo dado y ha anunciado que buscará confeccionar la mejor lista. "Crear un proyecto de todos y para todos en el que no dejemos a ningún colectivo atrás porque todos juntos podemos aportar algo bueno para nuestro pueblo. Estoy aquí para trabajar por todos chisparreros”, ha subrayado.

Rodríguez ha contado con respaldo de la dirección provincial del PP de Cádiz, representada por su presidente, Bruno García, al que también han acompañado el alcalde de Algeciras y senador, José Ignacio Landaluce, la secretaria general, Almudena Martínez y el coordinador general Ignacio Romani.

García ha asegurado que se ha encontrado al mejor candidato para la Alcaldía de Castellar. "Una persona con muchas ganas, muy preocupada por su pueblo y el cambio de rumbo que necesita. Y eso es lo que nosotros proponemos desde el Partido Popular de la mano de Pedro Rodríguez, un cambio a mejor", ha apuntado, tras también tener palabras hacia Pilar Lobato por su dedicación al partido en anteriores mandatos.

Landaluce ha elogiado a Pedro Rodríguez “alguien acostumbrado a preocuparse por los demás como lo ha hecho siempre desde el fútbol base y colaborando con el tejido asociativo de Castellar. Ha sido y es alguien comprometido en mejorar su pueblo y además tiene la referencia en su familia de trabajar desde la política para los demás y en su padre que es ejemplo en Castellar y Algeciras de ayudar a la gente”.

“El PP de la provincia sabemos que eres una persona que va a hacer mucho por Castellar y estamos comprometidos contigo. Es ilusionante dar hoy este salto hacia adelante para avanzar en tener una mayor calidad de vida en Castellar y trabajar todas las localidades juntas para que el Campo de Gibraltar sea ese motor que arrastre de la provincia y engrandezca a nuestra provincia y a toda Andalucía”, ha concluido.