El Campo de Gibraltar, zona "proclive" a los efectos de una DANA

Algeciras/El Campo de Gibraltar es una zona proclive a los efectos de una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), aunque en esta ocasión la comarca ha experimentado la cara más suave de este fenómeno atmosférico. Una DANA puede dejar precipitaciones persistentes poco violentas, como ha ocurrido en el área del Estrecho, pero también puede mostrar su lado más devastador, como ha sufrido el levante español, especialmente la Comunidad Valenciana con más de 200 víctimas mortales e incalculables daños materiales en el peor desastre natural del siglo XXI.

¿Cómo se forma una DANA? ¿Por qué actúa así? ¿Qué factores influyen? A todas estas cuestiones y más ofrece respuesta Juan Antonio Salado, experto meteorólogo, biólogo y profesor jerezano afincado en el Campo de Gibraltar. Lo primero es aclarar qué significan esas cuatro palabras que han sacudido el país y explicar por qué se produce: "DANA viene de Depresión Aislada en Niveles Altos. Estamos acostumbrados a las borrascas, que son sistemas de baja presión que se caracterizan por sus frentes fríos o frentes cálidos, y estas borrascas viajan a través de una cinta que las transporta de oeste a este, que es el chorro polar. En otoño y en primavera, este chorro polar se ondula y se desplaza hacia el sur y en ocasiones acaba estrangulándose. Entonces lo que ocurre es que esa borrasca se separa de esa corriente, se aisla, y de ahí proviene el nombre de Depresión Aislada en Niveles Altos", explica Salado a Europa Sur.

"En el momento que esa borrasca queda aislada de esta cinta transportadora, se queda estacionaria, por este motivo esta DANA lleva ya casi una semana. Entró por Cataluña, se fue desplazando por el levante, recorrió todo el golfo de Cádiz y ahora de nuevo va a retornar a la cinta transportadora, hacia el norte, rumbo a Galicia", prosigue el meteorólogo.

"Las DANA tienen el problema de que las precipitaciones que generan suelen ser persistentes porque su desplazamiento es muy lento y perdura días. En este caso, el mar Mediterráneo todavía está bastante cálido del calor del verano, hace que tenga una gran capacidad de almacenar humedad y el combustible que necesita una borrasca es la humedad", abunda. "Las DANA pueden ser más o menos peligrosas. Esta lo ha sido especialmente en la zona del levante español, que es la más propicia por estar en la vertiente Mediterránea por el agua cálida y el aporte de humedad", relata.

¿Y el Campo de Gibraltar? ¿Es una zona de riesgo la comarca? "Estamos en una zona proclive a estas precipitaciones en situación de DANA", sostiene Juan Antonio Salado y lo argumenta: "El flujo de levante lo que hace es aportar esa humedad que llega a la costa y que es necesario, aunque esto no siempre es dos más dos, cuatro. En este caso, aunque las precipitaciones han sido constantes, hemos tenido suerte en este episodio porque ha llovido mucho en un gran espacio de tiempo".

Así baja el río de la Miel de Algeciras tras la DANA / Andrés Carrasco

"El Campo de Gibraltar es una zona propicia para que llueva en situacion de DANA", insiste el miembro de la Asociación Meteorológica Española. "Nos hemos librado de daños aunque realmente ha llovido mucho, de hecho en Algeciras el miércoles se superaron los 90 litros por metro cuadrado, que es casi lo mismo que cayó en Jerez, pero allí cayó en solo tres horas", apunta. "Aquí es raro el año que no se registran precipitaciones intensas y suelen ser por fenómeno de DANA. En esta ocasión hemos tenido suerte de que no ha llovido tan intenso en un corto periodo de tiempo. En general cuando aquí llueve fuerte tiene que ver con una DANA", subraya.

Salado subraya que "la zona más lluvia" de la comarca "suele ser la sierra de Algeciras, la sierra de Luna", que se ve favorecida por el viento de levante para atraer esa humedad. "Más o menos lo que ocurre en el levante español lo que pasa es que allí la orografía es mucho más acentuada. Una DANA en altura actúa como un aspiradora, eleva el aire de manera más efectiva con la humedad y condensa ese vapor de agua", remarca.

Esta DANA se ha hecho sentir también en el resto de la provincia de Cádiz, lejos del desastre sufrido en Valencia o La Mancha. "Las zonas más afectadas de Cádiz han sido las más próximas al valle del Guadalquivir: San Fernando, Chipiona, Jerez... se ha visto afectada por tormentas con precipitaciones intensas en un corto periodo de tiempo, en definitiva lo que provoca las inundanciones es la cantidad de lluvia en un corto periodo de tiempo", insiste Salado.

Los vientos y Gibraltar

En el Campo de Gibraltar es habitual mirar el viento para augurar si va a llover o no, o si el calor va a golpear más o menos durante la estación de verano. El viento, sin embargo, no influye tanto a la hora de marcar las posibilidades de lluvia. "Solemos tener la percepción de que en función de los vientos tenemos determinada meteorología, pero dominan otros fenómenos más globales como las borrascas que son independientes del viento", advierte Salado. "Nuestro entorno se ve favorecido por unas temperaturas más o menos suaves gracias a que estamos en zona de costa. El hecho de tener el agua muy cerca suaviza las temperaturas del aire, el mejor ejemplo es La Línea. Algeciras, por su parte, es más calurosa por tener la sierra pegada, sobre todo con el poniente".

¿Influye en algo el Peñón? "Gibraltar es un gran peñasco pero solo tiene 400 metros de altura. Lo que sí tenemos es un fenómeno muy particular que es la nube de levante. Mucha gente no lo sabe, pero es conocida mundialmente dentro de la meteorología, tiene su propio nombre y todo. Es un fenómeno que atrae a muchos especialistas en nubes y está registrada en un atlas internacional de nubes".

¿Cómo predice la Aemet?

La Agencia Estatal de Meteorología ofrece a diario sus predicciones para todo el país. En la comarca suele pasar a menudo que los anuncios de lluvia se quedan en falsa alarma, pero esto tiene su explicación y Juan Antonio Salado se brinda a arrojar luz al respecto: "Las predicciones meteorológicas se hacen con un software que se llama Modelo. Se hace una simulación de la atmósfera del planeta y esas simulaciones se ejecutan en superordenadores. El más potente de España es el de la Aemet. En esas simulaciones tienes que establecer la orografía en cuadrículas que realmente no son la orografía real. Se hace representando en cubos de 9 kilómetros y lo que ocurre en nuestra área es que para esa simulación el estrecho de mar prácticamente no existe. Considera que la península está unida a África a través de una barrera montañosa. Cuando hay flujo de levante, la predicción suele indicar que puede registrarse precipitación pero realmente la mayoría de las ocasiones no se produce aunque para ese simulador existe una barrera que va a retener la humedad y va a favorecer la precipitación, no es tanto por el viento", desvela Salado, muy activo en las redes sociales (@jantsalado en X, antes Twitter).