Zángano, el aguilucho que cruzó el estrecho de Gibraltar el día de su liberación tras recuperarse de una enfermedad

El aguilucho cenizo K9R, conocido como Zángano, ha protagonizado una de esas historias que reflejan el enorme valor del trabajo de conservación que se desarrolla en Andalucía. Criado en el ZooBotánico de Jerez dentro del proyecto impulsado por Tumbabuey para proteger esta especie amenazada (Circus pygargus), Zángano fue capaz de cruzar el estrecho de Gibraltar el mismo día de su liberación, apenas semanas después de superar una enfermedad que puso en riesgo su vida.

De un huevo rescatado a volar libre

Según informa el colectivo ornitológico Tumbabuey en su web, el ejemplar nació a partir de un huevo rescatado en la finca Zangarriana, en Jerez, durante la campaña de conservación del aguilucho cenizo en la provincia de Cádiz, que tiene el entorno de antigua laguna de La Janda como principal hábitat. Como es habitual en este programa, el huevo fue incubado artificialmente y el polluelo criado mediante la técnica del hacking, un método que permite a las aves desarrollarse en un entorno controlado pero con contacto visual con el medio natural.

Tras alcanzar un peso óptimo, fue liberado junto a otros ejemplares. Durante las primeras semanas, su comportamiento fue el esperado: permaneció cerca del voladero y se alimentó de forma autónoma. Pero poco después, el equipo de seguimiento detectó síntomas compatibles con tricomoniasis, una enfermedad frecuente en rapaces.

El viaje de Zángano hasta su zona de invernada. / Tumbabuey

Diagnóstico y recuperación

El grupo de voluntarios de Tumbabuey activó de inmediato el protocolo de rescate y atención veterinaria, con la colaboración de personal dela Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya) y la Junta de Andalucía. En la revisión se constató que el ave mantenía un buen estado general y fuerza muscular, y que la lesión estaba localizada únicamente en la cavidad bucal, un diagnóstico que facilitaba la recuperación.

El tratamiento consistió en dos dosis de medicación específica administradas con un intervalo de quince días. Durante este tiempo, Zángano permaneció en el voladero bajo vigilancia y alimentación controlada. Su evolución fue muy positiva, recuperando el peso y la vitalidad en apenas unas semanas.

En la segunda revisión, además de confirmarse su completa recuperación, se sustituyó su emisor GPS, ya que el anterior había dejado de emitir señal durante el tratamiento. El equipo comprobó que estaba en plenas condiciones para una nueva liberación.

Lo que nadie esperaba fue su reacción. Pocas horas después de ser liberado de nuevo, Zángano emprendió vuelo hacia el sur, cruzando el estrecho de Gibraltar ese mismo día y comenzando su migración otoñal. Ocho días más tarde, la señal de su nuevo emisor confirmó la noticia: había completado con éxito su travesía transahariana, alcanzando el Sahel mauritano, en las proximidades de Timbedra.

Un ejemplo de resiliencia

El caso de Zángano demuestra la importancia del seguimiento individualizado y de la respuesta temprana ante cualquier signo de enfermedad en los ejemplares liberados, pero también el instinto migratorio innato del aguilucho cenizo, capaz de orientarse hacia África sin haber realizado vuelos exploratorios previos.

Además, su comportamiento antes de migrar refleja una sorprendente prudencia natural: no emprendió el viaje hasta estar completamente recuperado, un factor que probablemente fue clave para su supervivencia.

La historia de Zángano resume el espíritu del proyecto de Tumbabuey: dar una segunda oportunidad a cada ave rescatada, asegurando no solo su recuperación física, sino también su plena reintegración al ciclo natural de la especie.

Hoy, Zángano vuela libre sobre las tierras del Sahel, recordando que cada esfuerzo cuenta y que el trabajo conjunto de voluntariado, veterinarios y equipos técnicos marca la diferencia en la conservación de la biodiversidad.