-Me apetece cambiar de registro, pero tampoco por ello voy a ignorar historias que me parecen interesantes y que considero que hay que divulgar. Pero quiero hacerlo sin prisa, sintiéndome seguro y preparándome convenientemente para ello. Esto que hago ahora, además de apasionarme, me sirve también para seguir aprendiendo a soltarme, a ser mejor contando historias, que al fin y al cabo es lo que más me gusta.