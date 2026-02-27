Washington impulsa una nueva fase negociadora sobre el Sáhara Occidental con el aval de la ONU y el respaldo de la UE

Los contactos sobre el futuro del Sáhara Occidental se aceleran. La capital de Estados Unidos acogió a principios de esta semana una cumbre de alto nivel destinada a reactivar y acelerar las negociaciones sobre el Sáhara Occidental. Esta reunión se llevó a cabo en el marco del encuentro celebrado a principios de febrero en Madrid. Dicho encuentro permitió fijar como documento de referencia la propuesta marroquí de autonomía y sentó las bases para esta ronda posterior en Washington.

En ambos encuentros han participado representantes de Marruecos, Argelia, el Frente Polisario y Mauritania, junto al enviado personal del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, que ha mantenido un papel de acompañamiento y observación. Por parte estadounidense ha ejercido la mediación Massad Boulos, representante de la Administración Trump para África, consolidando el protagonismo de Washington en esta nueva etapa.

Plan de Autonomía y reparto tripartito, eje de las conversaciones sobre el Sáhara

Las conversaciones celebradas en Washington consolidaron como eje central de discusión el Plan de Autonomía presentado por Marruecos ante la ONU en 2007. Esta iniciativa propone un amplio autogobierno para el territorio en materias como educación, sanidad, cultura o planificación territorial, mientras que las competencias en defensa, política exterior y moneda permanecerían bajo soberanía marroquí.

Puesto fronterizo de Guerguerat, entre Marruecos y Mauritania.

El respaldo internacional a esta propuesta se ha visto reforzado en los últimos años. Más de un centenar de países han expresado su apoyo a la iniciativa marroquí, entre ellos Estados Unidos, que ya en diciembre de 2020 reconoció la soberanía de Rabat sobre el territorio. Asimismo, la Resolución 2797 del Consejo de Seguridad, adoptada en octubre de 2025, definió la propuesta autonómica como la base más sólida para avanzar hacia una solución política mutuamente aceptable.

La delegación marroquí en Washington estuvo encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores, Nasser Bourita, acompañado por responsables diplomáticos y de seguridad, reflejando la relevancia estratégica que Rabat concede a esta nueva etapa del proceso.

Uno de los elementos más relevantes abordados en la cumbre es el diseño del nuevo modelo institucional basado en una distribución tripartita del poder entre tres actores: los saharauis inscritos en el censo de 1974 elaborado durante la administración española, los representantes del Frente Polisario y los residentes marroquíes establecidos en el territorio.

El esquema planteado contempla un veto de tercio para cada grupo, con el objetivo de impedir decisiones unilaterales y garantizar consensos amplios en las cuestiones estructurales. El jefe del ejecutivo regional sería elegido por un Parlamento saharaui y posteriormente nombrado formalmente por el rey de Marruecos, conforme a la constitución marroquí.

En materia electoral, las conversaciones han considerado el uso del censo de 1974 como referencia para determinar el cuerpo electoral originario. Al mismo tiempo que se negocian otros aspectos del proceso, se estudia la creación de un comité internacional para facilitar el retorno de refugiados desde los campamentos de Tinduf, en territorio argelino.

Campo de refugiados saharauis de Smara, en Tinduf.

Argelia, el Polisario y la UE: tensiones y apoyo institucional

Pese a los progresos en un acuerdo técnico, Argelia y el Frente Polisario mantienen reservas sobre algunos aspectos clave. Entre ellos, el procedimiento de nombramiento del jefe del ejecutivo autonómico y el alcance del electorado en un eventual referéndum sobre el estatuto de autonomía. Ambas partes han defendido tradicionalmente la celebración de un referéndum de autodeterminación limitado a la población saharaui.

El diferendo del Sáhara Occidental continúa siendo uno de los principales focos de tensión entre Marruecos y Argelia, cuyas relaciones diplomáticas permanecen suspendidas desde 2021. No obstante, la implicación directa de Washington ha contribuido a reactivar el diálogo tras años de estancamiento.

El ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Nasser Bourrita, y la vicepresidenta de la Comisión Europea y alta representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas.

En paralelo a los movimientos diplomáticos en Washington, la Unión Europea ha reiterado su respaldo a la vía de Naciones Unidas como marco exclusivo para la resolución del conflicto, al tiempo que ha confirmado la solidez de su asociación estratégica con Marruecos.

La vicepresidenta de la Comisión Europea y alta representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, subrayó recientemente que el acuerdo de asociación con Rabat se mantiene plenamente vigente y conforme a las exigencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Según recordó el periódico Atalayar, cualquier aplicación de acuerdos al territorio debe garantizar beneficios económicos directos y verificables para la población local.