La vuelta al cole más cara de la historia en el Campo de Gibraltar: cada familia gastará 500 euros de media por hijo

Algeciras/Un paquete de 500 folios (para hacer fotocopias), un paquete de cartulinas blancas, una caja de ceras finas Plastidecor de 18 colores, una caja de rotuladores Jumbo o Carioca de 12 colores, una caja de 12 ceras blandas Dacs, unas tijeras metálicas de punta redonda Kalcut, dos gomas Milán, un lápiz de grafito Staedler, una caja de acuarelas y un pincel plano. Es la lista de materiales que se le pide a un alumno que va a iniciar el segundo curso de Educación Infantil (4 años) en un colegio público de Algeciras.

Todos estos elementos cuestan en una papelería del municipio 31,33 euros. Llama la atención que el centro escolar indique las marcas a comprar, pero dicen los dependientes que es una práctica muy común. Desde el colegio argumentan que las marcas enumeradas son las "más adecuadas" para la edad del menor, por su menor "peligro de toxicidad de los componentes", la "seguridad" y por la "resistencia de los materiales".

Con 5 años, este mismo colegio demanda una caja de Plastidecor aún más grande, con 24 colores, lo que permite que cada niño tenga tres tonalidades diferentes de marrón o prácticamente toda la escala cromática de los verdes.

Cajas de ceras de colores en una papelería de Los Barrios. / Vanessa Pérez

Otros centros educativos del Campo de Gibraltar, en vez de enviar una lista de la compra a las familias, optan por el método de la cooperativa (un fondo común) que, en general, consiste en que cada niño aporte 40 o 50 euros y, desde el propio colegio, compran los elementos necesarios a lo largo del curso.

Al material fungible hay que sumar el de higiene (tres rollos de papel higiénico y tres de papel de cocina) que también debe aportar cada niño ante la falta de presupuesto en muchos centros públicos de la comarca. Y, por supuesto, los libros de texto. En el caso de este colegio de Algeciras, para los 4 años se exigen tres libros, que en total salen por 39,60 euros.

En esta etapa educativa, Infantil, que abarca de los 3 a los 6 años, no existe la posibilidad de que las familias reciban el alivio económico del cheque-libro, ya que no se considera obligatorio que estos pequeños estén matriculados. Por ello, desde algunos ayuntamientos, como es el caso del algecireño, cada año anuncian ayudas para la compra de material escolar dirigidas a las familias más vulnerables.

Una mujer compra material en una papelería de Los Barrios. / Vanessa Pérez

En cualquier caso, los abuelos siempre dijeron aquello de "niño pequeño, billete pequeño; niño grande, billete grande". Efectivamente, la lista de material escolar y libros que se le demanda a un alumno de Primaria (de 6 a 12 años) da vértigo.

De media, las familias del Campo de Gibraltar (y de toda Andalucía) gastarán 500 euros por hijo durante la inminente vuelta al cole, la más cara de la historia según la Unión de Consumidores de Andalucía (Ucauce) y una encuesta de la OCU. Porque, a las cantidades ya señaladas, hay que añadir el gasto por ropa o el uniforme (si te tiene) o si se opta por actividades extraescolares, el comedor o el aula matinal, que suponen otro doloroso extra para las familias que necesitan estos servicios a causa de su horario laboral.

Este asunto -angustioso para la economía de muchos hogares- viene de lejos, incluso desde la época álgida del cómico Miguel Gila. De hecho, en un famoso gag, el humorista llamaba por teléfono al director del colegio de su hijo para intentar ahorrar en la factura del centro. "Que me ha traído el niño la factura del colegio y digo yo si no será de algún hotel que se le ha traspapelado a usted", comienza el número. "Veo, frances, 8.000. Fuera francés. Que hable valenciano deprisa como la abuela". "¿Y usted sabe dónde podría estudiar yo para pagarle? Bueno, pues que el niño no estudie. Le compro un balón y ya está", concluye.

Consejos de la Junta de Andalucía

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía anima a las familias a planificar de manera "reflexiva y racional" la vuelta al cole y a revisar materiales del curso anterior para "fijar" un presupuesto con límite de gasto con lo que evitar compras innecesarias.

La Junta apunta además que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional tiene un programa de gratuidad de los libros de texto para los centros educativos públicos y concertados. Estos libros son propiedad de la Administración y, una vez concluido el año académico, permanecen en el centro docente para que puedan ser utilizados por otros estudiantes.

Por ello, el alumnado que utilice estos libros debe garantizar un uso adecuado y cuidadoso de los libros, devolverlos al centro una vez termine el curso, así como reponer aquellos libros extraviados o deteriorados de forma malintencionada. Sin embargo, al igual que el cheque-libro, esta opción tampoco es posible para los pequeños de Infantil.

Hilera de mochilas, listas para ser estrenadas en la vuelta al cole. / Vanessa Pérez

En estos casos, con algo de suerte, existe la posibilidad de acudir al mercado de segunda mano y al intercambio con otros compañeros siempre que el contenido siga siendo el mismo.

Este año, los alumnos de Educación Infantil y Primaria comenzarán el curso el próximo martes 10 de septiembre, mientras que aquellos de ESO, Bachillerato y Formación Profesional lo harán el lunes 16 de septiembre. La cuenta atrás ha comenzado.