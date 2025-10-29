El comisario principal jefe provincial de la Comisaría de Cádiz, Santos Bernal Uceda, se ha jubilado este miércoles y en su despedida se ha visto arropado por compañeros y autoridades.

La subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, junto con el jefe superior de Policía de Andalucía Occidental, Andrés Martín Garrido, además de un importante número de agentes, le han rendido un emotivo homenaje arriando la bandera que ondeaba en la Comisaría y entregándosela como símbolo de gratitud y reconocimiento a su ejemplar trayectoria y a los años de dedicación y servicio al Cuerpo Nacional de Policía.