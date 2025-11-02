Un vídeo con fotografías tomadas por Miguel Ángel del Águila recuerda la inauguración del Continente de Palmones en noviembre de 1980

El Campo de Gibraltar conmemora este mes el 45 aniversario de la apertura del primer hipermercado de la comarca, el histórico Continente de Palmones, en Los Barrios, inaugurado en noviembre de 1980 y considerado en su día un símbolo de modernidad que cambió para siempre la forma de comprar de miles de campogibraltareños.

El vídeo conmemorativo ha sido compartido por Victoria Guerrero Montero en el grupo de Facebook Algeciras a vista del Águila, con imágenes procedentes del Archivo Fotográfico Hijas de Miguel Ángel del Águila. El montaje reúne fotografías originales que documentan desde los preparativos previos hasta el día de la inauguración, ofreciendo un valioso testimonio visual de cómo fue la llegada del primer gran hipermercado al Campo de Gibraltar.

Victoria Guerrero recuerda que antes de la apertura, la dirección del nuevo centro organizó visitas guiadas para distintos colectivos, entre ellos las Amas de Casa de Algeciras, encabezadas por su presidenta África Redondo, que fueron invitadas a conocer las instalaciones aún en obras. También participaron representantes del tejido comercial y empresarial de la comarca, en un intento de acercar el nuevo concepto de compra a los vecinos de la zona.

Las fotografías, realizadas por Miguel Ángel del Águila por encargo de la empresa, muestran el aparcamiento lleno el día de la inauguración, la bendición por parte de un sacerdote, el corte de la cinta a cargo del entonces alcalde de Los Barrios, Miguel Domínguez Conejo, y la entrada de los primeros clientes, entre los que figuraban personalidades del ámbito político y económico local.

Con motivo de la apertura se sorteó un millón de pesetas en premios, en un acto presentado por el popular comunicador Joaquín Prat. Un año más tarde, en el primer aniversario del hipermercado, la celebración contó con nuevos sorteos y la participación de la locutora algecireña Juana Mari Moreno.

El vídeo concluye con imágenes del colapso en las cajas aquel día y con el logo y jingle publicitario de la época, evocando una etapa en la que el carrito metálico sustituyó a la tradicional cesta de mimbre y las compras semanales se transformaron en un auténtico acontecimiento familiar.