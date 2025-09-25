Electronic Arts (EA) ha publicado un primer vistazo más extenso de la participación del Campo de Gibraltar como escenario de su nuevo videojuego Battlefield 6. En concreto, la misión consiste en una invasión del peñón de Gibraltar.

Según ha trascendido, el hilo argumental viene dado por una ofensiva militar sobre la roca tras la invasión de Gibraltar por parte de una milicia paramilitar ficticia llamada Pax Armata. Todo ello como parte de un conflicto mayor de escala mundial tras el colapso de la OTAN, cuyas fuerzas desembarcan en una playa del peñón desde la Bahía de Algeciras.

En los alrededores del peñón se aprecia buena parte de la comarca, con mayor protagonismo de La Línea y Algeciras, como ya se pudo apreciar en el primer tráiler del videojuego, publicado el pasado mes de julio.

Además de la inclusión de Gibraltar en el modo historia, en los modos multijugador también se ha incluido un mapa denominado Ofensiva Ibérica que recorre los callejones del peñón. El pasado agosto, los jugadores de todo el mundo pudieron probar este escenario como parte de la prueba gratuita del juego que publicó EA.

Esta no es la primera vez que su posición geoestratégica sitúa a Gibraltar en un videojuego bélico. Uno de los más recientes fue el Call of Duty: WWII, que en 2017 recorría las baterías militares de la colonia a través de túneles y barricadas en un escenario de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los alrededores no estaban tan definidos, por lo que las vistas de la comarca eran prácticamente nulas.

Battlefield 6 llegará el próximo 10 de octubre de 2025 para PC, PS5 y Xbox Series. Con esta inclusión, el Campo de Gibraltar se convierte en protagonista de uno de los lanzamientos más esperados del año en el mundo del videojuego.