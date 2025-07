La unión siempre hace la fuerza y, además, en ocasiones salva vidas. Así quedó claro este sábado cuando la arriesgada y decidida intervención de unos socorristas, auxiliados por los camareros de un chiringuito y con la ayuda de unos bañistas, consiguió rescatar del mar embravecido a una pareja de turistas polacos que lo estaban pasando fatal para alcanzar la orilla.

El suceso ocurrió en la playa de Punta Chullera, en Manilva, junto a Torreguadiaro, en el límite entre la provincia de Málaga y el Campo de Gibraltar. Desde muy temprano las fuertes corrientes y el intenso oleaje levantaron la bandera roja que prohíbe el baño. Pero la imprudencia de los turistas, un hombre y una mujer, les hizo lanzarse al agua sin pensar en las consecuencias.

Estas no tardaron en llegar. Se les hacía imposible volver a la arena y corrían grave peligro de ahogamiento. Así que un socorrista se lanzó al agua para sacarlos y otro le siguió tras pedir refuerzos, que no tardaron en llegar. Los camareros de un chiringuito muy conocido en la zona, Dieguichi, aparecieron con varios metros de cuerda y un flotador, que a la postre sirvieron para sacar a los bañistas. Todos tiraron de la cuerda para salvarlos y combatir el oleaje hasta que estuvieron a salvo en la orilla. La colaboración de las otras personas que estaban pasando el día en la playa fue fundamental. Las críticas a los turistas por la imprudencia de lanzarse al agua con bandera roja no se han hecho esperar.